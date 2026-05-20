Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията

Предложих изпълнителеният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева да бъде освободен от длъжност. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Николай Найденов. По думите му решението е взето след преглед и анализ на работата на ведомството. "Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани", заяви Найденов.

"Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, на неправителствени организации, на държавни институции, имоти, на особени залози. Това е агенция, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността ѝ касае практически живота на гражданите и бизнеса", каза още правосъдният министър.

Още в първия си работен ден Найденов е изискал всички налични доклади от инспектората и вътрешния одит, за да се запознае със състоянието на ведомството.

Проверката е показала, че 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. "На практика агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, като липсват главен секретар, заместник-директори, ръководство на финансовия отдел и служител по сигурността на информацията”, разкри министърът. И допълни, че "финансите са в безпорядък, активите се осчетоводяват неправилно, а при обществените поръчки има трайни слабости".

Очаква се новото ръководство на Агенцията по вписванията да бъде обявено в рамките на утрешния ден, след като премине процедурата по съгласуване с премиера Румен Радев.