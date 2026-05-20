Войната в Украйна:

Гледайте Локо Пловдив - ЦСКА: Пълна програма на финала за Купата на България

20 май 2026, 13:17 часа 4420 прочитания 0 коментара

Тази вечер отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг във финала за Купата на България за сезон 2025/26. Това ще бъде повторение на финала между тези два отбора отпреди шест години, когато победата бе за "смърфовете". Сега и Локо Пловдив, и ЦСКА се намират в коренно различни ситуации, но шансовете и на двата състава да стигнат до трофея са реални.

Финал за Купата на България: Локомотив Пловдив - ЦСКА

На трибуните на Националния стадион "Васил Левски" в София се очаква да присъстват над 30 000 души, като по-голямата част ще бъдат привърженици на "червените", но не малко са и привържениците на Локомотив. За да стигне до финала, ЦСКА отстрани Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Локо Пловдив пък преодоля отборите на Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Арда Кърджали.

Още: Христо Стоичков надъха ЦСКА преди големия финал за Купата на България

ЦСКА - Локомотив Пловдив

В колко часа започва срещата на "Васил Левски"

Последният трофей на Локомотив в надпреварата бе през 2020 г., когато победи ЦСКА на финала. Тогава "черно-белите" спечелиха Купата в два поредни сезона. Иначе година по-късно - през 2021-ва, дойде ред и на ЦСКА да вдигне отличието, след като надви Арда на финала. Победа в днешния финал ще осигури и квота за квалификациите на Лига Европа. Мачът на "Васил Левски" започва точно в 19:00 часа.

Коя телевизия ще дава мача + коментарно студио

Мачът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава Локо Пловдив - ЦСКА, е Diema Sport. Програмата на телевизията предвижда коментарно студио, което започва в 18:00 часа. Можете да следите двубоя и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния ни сайт Sportlive.bg.

Още: "То е ясно, много грозен финал ще е! Не, ЦСКА ще победи в редовното време": прогнози "В мишената"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Купа на България Локомотив Пловдив
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес