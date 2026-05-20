Гледайте Локо Пловдив - ЦСКА: Пълна програма на финала за Купата на България

Тази вечер отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг във финала за Купата на България за сезон 2025/26. Това ще бъде повторение на финала между тези два отбора отпреди шест години, когато победата бе за "смърфовете". Сега и Локо Пловдив, и ЦСКА се намират в коренно различни ситуации, но шансовете и на двата състава да стигнат до трофея са реални.

На трибуните на Националния стадион "Васил Левски" в София се очаква да присъстват над 30 000 души, като по-голямата част ще бъдат привърженици на "червените", но не малко са и привържениците на Локомотив. За да стигне до финала, ЦСКА отстрани Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Локо Пловдив пък преодоля отборите на Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Арда Кърджали.

Последният трофей на Локомотив в надпреварата бе през 2020 г., когато победи ЦСКА на финала. Тогава "черно-белите" спечелиха Купата в два поредни сезона. Иначе година по-късно - през 2021-ва, дойде ред и на ЦСКА да вдигне отличието, след като надви Арда на финала. Победа в днешния финал ще осигури и квота за квалификациите на Лига Европа. Мачът на "Васил Левски" започва точно в 19:00 часа.

Мачът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава Локо Пловдив - ЦСКА, е Diema Sport. Програмата на телевизията предвижда коментарно студио, което започва в 18:00 часа. Можете да следите двубоя и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния ни сайт Sportlive.bg.

