Управляващите не позволиха и комисия за "джуджетата" и "нотариусите" в парламента

Мнозинството в Народното събрание отхвърли искането на "Демократична България" за създаване на временна парламентарна комисия по случаите с Мартин Божанов - Нотариуса и "Осемте джуджета", с което напрежението около новите ограничения за временните комисии в парламента допълнително ескалира.

Предложението беше защитено от съпредседателя на ДБ Божидар Божанов, който поиска и прегласуване. Като аргумент той посочи скорошно интервю на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, в което тя твърди, че през 2020 г. българските власти са оказали натиск за избора на Теодора Георгиева за европейски прокурор, въпреки че не е била класирана на първо място.

"Ясно е, че мнозинството не обича временните комисии, но именно Народното събрание е мястото, където тези въпроси трябва да се разглеждат", заяви Божанов.

Изказването му идва няколко дни след като "Прогресивна България" в 52-ото Народно събрание отхвърли предложението на ДБ за създаване на временна комисия, която да проверява несъответствия между официално декларираните доходи, имущество и реален стандарт на живот на Делян Пеевски. Комисията, станала популярна като "комисията Пеевски", не събра достатъчно подкрепа, след като депутатите от "Прогресивна България" масово се въздържаха. Тогава от ДБ обясниха, че целта не е "народен съд", а упражняване на парламентарен контрол върху институции, които според тях не разследват достатъчно активно съмненията около имущественото състояние и влиянието на Пеевски.