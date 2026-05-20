Няма нужда от "галактикос": Моуриньо отправи първото си трансферно желание към Перес

20 май 2026, 13:05 часа 2340 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Жозе Моуриньо е поискал капитанът на португалския Спортинг (Лисабон) Мортен Хюлманд да бъде привлечен в Реал (Мадрид), след като поеме испанския футболен гранд след края на сезона, съобщава COPE. Според испанската медия португалският наставник, който през последния сезон водеше друг водещ тим в родината си – Бенфика, е впечатлен от датския полузащитник.

Хюлманд беше ключов за поредните титли на „лъвовете“ от Лисабон в предходните две кампании, а това привлече вниманието на „Специалния“. 26-годишният датчанин премина в Спортинг през 2023-та и оттогава има 141 мача и 10 гола за тима от португалската столица. Преди това той е играл за австрийския Адмира Вакер между 2018 и 2021 година и за италианския Лече между 2021-ва и 2023-та.

Мортен Хюлманд има договор със Спортинг до лятото на 2028 година. Халфовата линия на „Кралския клуб“ се нуждае от заздравяване, след като две от големите имена в нея – Лука Модрич и Тони Кроос, напуснаха през последните два сезона. Интересното е, че с такъв трансфер Реал ще избяга от репутацията си на клуб, в който се привличат само световно утвърдени звезди.

Очакванията са Реал (Мадрид) официално да представи Жозе Моуриньо като нов старши треньор след последния си мач от Ла Лига срещу Атлетик Билбао в неделя.

Стефан Йорданов
