Ракета с ураново ядро: Украйна е засякла повишена радиация след руски удар (СНИМКИ)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е установила повишени нива на радиация в останките от атакуващ дрон, използван от руските сили за нападение срещу Черниговската област през април тази година. Всъщност контраразузнавачите и следователите от службата са установили тези по-високи равнища върху останките от ракета, която руснаците са монтирали на модифициран атакуващ безпилотен апарат „Геран-2“ (руската версия на иранския "Шахед") по време на нападението в нощта на 7 април.

Въпросните фрагменти са от ракета „въздух-въздух“ R-60, които са открити в близост до украинското село Камка. Установено е, че руските сили използват такива ракети по време на масирани атаки, за да унищожават украински самолети и хеликоптери, които прехващат атакуващи дронове.

„По време на радиационно разузнаване в непосредствена близост до останките на вражески дрон, пренасящ ракета, е регистрирано ниво на гама-лъчение от 12 μSv/h, което значително надвишава естественото фоново лъчение и представлява заплаха за човешкото здраве“, подчертаха от СБУ в Telegram канала си.

Обеднен уран в бойната глава

СБУ, съвместно с подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и Силите за отбрана, е обезвредила бойната глава на ракетата и я е транспортирала до хранилище за радиоактивни отпадъци. Резултатите от изследванията установили, че главата съдържа елементи от обеднен уран, идентифицирани като уран-235 и уран-238, се посочва в изявлението.

Следователите на СБУ провеждат досъдебно разследване по този инцидент в рамките на наказателно производство по член 438 от Наказателния кодекс на Украйна (военни престъпления) под процедурното ръководство на Регионалната прокуратура в Чернигов.

„Предвид токсичността и радиоактивността на обеднения уран, призоваваме гражданите да проявяват особена предпазливост, ако открият отломки от дронове, ракети или други боеприпаси. Повредените или изгорели боеприпаси представляват най-голяма опасност, тъй като могат да отделят радиоактивен прах, който е опасен за хората и околната среда“, подчерта службата и призова в такива случаи хората да се отдалечават на безопасно разстояние и незабавно да съобщят за инцидента на горещите линии.

