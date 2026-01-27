Арсенал иска един от талантите на Реал Мадрид, дебютирал при Шаби Алонсо

Лидерът в Англия и Шампионската лига Арсенал изглежда ще има спокоен януарски трансферен прозорец по отношение на новите попълнения. Това може би е очаквано, след като отборът на Микел Артета похарчи 295 милиона евро за привличането на осем играчи през лятото. Най-големите зимни трансферни новини около Арсенал изглежда се отнасят до напускащите играчи, като Итън Нванери ще отиде под наем в Марсилия, а Олександър Зинченко е на път да премине окончателно в Аякс след неуспешен престой под наем в Нотингам Форест. Въпреки това, една бъдеща звезда, която Арсенал следи отблизо, е 18-годишният защитник на Реал Мадрид Виктор Валдепеняс. Настоящата му пазарна стойност е 3 милиона евро, но откупната му стойност е 50 млн. евро.

Арсенал след изкъсо Виктор Валдепеняс

Според информациите, Арсенал следи младежа от октомври, но с договор до 2029 г., топката в този момент е в ръцете на Реал Мадрид. Валдепеняс е продукт на "кралската" академия, като е подписал с тях от Райо Валекано, когато е бил едва на 12 години. Дебютира в първия отбор под ръководството на Шаби Алонсо срещу Депортиво Алавес през декември, като започна мача и игра 78 минути в победата с 2:1 в Ла Лига. Валдепеняс може да играе както като централен защитник, така и като ляв бек, а тази гъвкавост вероятно е привлекателна за Артета.

ОЩЕ: Детето чудо от Молдова, което не съществуваше, а привлече интереса на Арсенал и Ливърпул

Кой е Виктор Валдепеняс?

Един от мениджърите на авторитетния сайт Transfermarkt Иван Фуенте, който се намира в столицата Мадрид, разказа повече за профила на играча. Той наблюдава Валдепеняс отблизо и ни разказва повече за младия защитник: "Той е играч, който може да играе както като ляв бек, така и като централен защитник. Силният му крак е левият, висок (1.88 метра) и много бърз. Според някои информации той може да тича с над 34 километра в час и се счита за един от най-талантливите физически играчи в младежката академия на Реал Мадрид."

"Особено забележителни са неговите изяви на фланга, където демонстрира голяма издръжливост", продължава Фуенте. На този етап изглежда малко вероятно Арсенал да сключи сделка през зимата, но като се има предвид, че през последните години напускането на млади звезди се превърна в нещо обичайно на "Бернабеу", вариантът не е изключен: "Реал Мадрид не се противопоставя на напускането на младите си играчи, но обикновено при условие, че могат да бъдат обратно купени в бъдеще, както в случаите с Нико Пас и, по-рано, Дани Карвахал. Но би било изненадващо, ако го пуснат в клуб като Арсенал, който със сигурност няма да приеме такава клауза за обратно изкупуване."

Валдепеняс също има известен усет към головете, особено за защитник, като е отбелязал четири гола за различните младежки отбори на Реал Мадрид в само 46 мача. Арсенал пък подписа договор с друг млад защитник от Испания миналото лято - Кристиан Москера, който дойде от Валенсия за 15 милиона евро миналото лято и направи добро впечатление, преди да се контузи през декември. Може би те биха могли да се върнат отново на този пазар и да привлекат Валдепеняс от "Сантяго Бернабеу" в "Емирейтс".

ОЩЕ: От звезда във Висшата лига до мултимилиардер - футболистът, който направи 10 млрд. паунда извън терена