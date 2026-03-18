"Не съм сигурна дали ще се върна": Сабаленка с коментар след скандала в Дубай

Лидерът в световната ранглиста по тенис при жените, Арина Сабаленка, призна, че все още не е решила дали ще участва на турнира в Дубай, след като организаторът на надпреварата публично критикува решението ѝ да се оттегли тази година и определи предложенията за по-строги санкции при късни откази като "абсурдни". Сабаленка и Ига Швьонтек бяха сред тенисистките, които пропуснаха състезанието поради контузии, заболявания или промени в програмата, оставяйки място на "щастливи губещи" в основната схема.

Арина Сабаленка коментира скандала около отказа ѝ да се състезава в Дубай

Сабаленка посочи, че леко нараняване на бедрото е причината да не участва в турнира миналия месец, а това се случи малко преди напрежението в региона, предизвикано от конфликта между САЩ и Израел с Иран да ескалира.

В същото време директорът на надпреварата в Дубай, Салах Тахлак, коментира пред "The National", че отсъствието на Сабаленка и Швьонтек е било "неприятна изненада" за организаторите и предложи налагането на по-строги санкции. "Мисля, че е нелепо", отговори Сабаленка пред медиите непосредствено преди надпреварата УТА 1000 в Маями.

"Не мисля, че той се показа по най-добрия възможен начин. За мен е наистина много тъжно да видя, че директорите на турнира не ни защитават като играчи. Те просто се грижат за своите продажби, за своя турнир и това е всичко. Коментарът му беше нелеп. Не съм сигурна дали някога ще искам да отида там след думите му. За мен е твърде много", добави тя.

Според регламентите на WTA, топ тенисистките са длъжни да взимат участие във всички четири турнира от Големия шлем, десет турнира от категория WTA 1000 и шест състезания от WTA 500, като пропускането им може да доведе както до загуба на точки за световната ранглиста, така и до финансови глоби.

Четвъртата в света Коко Гоф призова за разбиране от страна на организаторите спрямо оттеглянето на Швьонтек и Сабаленка от Дубай.

"Просто чувствам, че Ига и Арина са играли в този турнир толкова много пъти и не е имало нищо лично", каза тя.

"Трудно е. Опитваме се да се справим с календара. Напълно разбирам защо Сабаленка се чувства така, защото коментарите бяха ненужни", допълни американката.

Сабаленка, която спечели титлата в Индиън Уелс в неделя и ще защитава трофея си от Маями, каза, че е избрала да бъде по-селективна този сезон, за да се справи с натоварената програма.

"Пред този сезон решихме . . . да дадем приоритет на здравето ми и да се уверим, че с тези малки пропуски в графика ще мога да се презаредя, да работя и да бъда по-добре подготвена за по-големи турнири. Програмата е просто лудост и затова има толкова много контузени играчи, винаги с превръзки и не показващи най-качествените мачове, защото това е почти невъзможно", каза Сабаленка.