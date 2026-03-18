Кой води парада в Барселона в отсъствието на Лапорта?

През февруари Жоан Лапорта подаде оставката си като президент на Барселона. Но не защото се отказва от поста, а за да се кандидатира отново и да бъде преизбран. Е, през изминалия уикенд това се случи, след като Лапорта излезе победител след изборите за президент на каталунския гигант. Неговият съперник беше Виктор Фонт. Но новият мандат на Лапорта започва ча на 1 юли и въпросът е кой командва в Барселона докато той отсъства.

Барселона: „Настоящият борд ще продължи да изпълнява своите управленски функции“

От каталунския гигант дадоха отговор на въпроса с официално изявление: „След приключването на изборния процес за президент на ФК Барселона, в който за победител бе обявен г-н Жоан Лапорта и Еструх, клубът информира, че влиза в сила преходен период, който ще продължи до 30 юни 2026 г. През този период настоящият борд, председателстван от г-н Рафаел Юсте и Абел и с вицепрезидент г-н Жозеп Кубелс и Рибе, ще продължи да изпълнява пълноценно своите управленски функции.

„Управителният съвет ще отговаря и за всички задължения на клуба“

В тази връзка настоящият управителен съвет ще има изключителната власт за институционално представителство пред всякакви органи, институции и трети страни. Той ще отговаря и за всички задължения на клуба, включително подписването на документи и договори, както и за вземането на решения и приемането на резолюции“. За Барселона предстои мач реванш от 1/8-финалите в Шампионска лига срещу Нюкасъл. А в Ла лига каталунците са първи с 6 точки пред втория Реал Мадрид.

