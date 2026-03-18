След като беше заменен на почивката: звезда на Реал Мадрид може да пропусне голямо дерби

18 март 2026, 17:41 часа 816 прочитания 0 коментара
След като беше заменен на почивката: звезда на Реал Мадрид може да пропусне голямо дерби

Във вторник, на 17 март, Манчестър Сити прие Реал Мадрид на „Етихад“ в мач реванш от 1/8-финалите в Шампионска лига. „Краелете“ спечелиха с 2:1, но от тази среща те си тръгват и с лоша новина. Титулярният вратар на „белите“ Тибо Куртоа беше заменен от Андрий Лунин на почивката. Според „COPE“ белгиецът е напуснал игра заради проблем с разтежение на адукторния мускул на дясното бедро.

Тибо Куртоа може да пропусне Мадридското дерби

Източникът твърди още, че контузията е получена още на загрявката преди мача. Куртоа започна двубоя въпреки това, като имаше много добри намеси. За жалост на всички, свързани с Реал Мадрид, тази контузия може да се окаже по-дълготрайна от очакваното и стражът да пропусне важен мач. Става въпрос за дербито срещу Атлетико Мадрид от 29-тия кръг на Ла лига на 22 март.

Тибо Куртоа

„Куртоа е най-добрият в историята“

Все още няма яснота п въпроса дали Тибо Куртоа ще може да вземе участие в срещата, но е по-вероятно да я пропусне. Вратарят е един от най-важните играчи на Реал Мадрид през последните години. По темата доста категорично се изказа треньорът на „белите“ Алваро Арбелоа след мача с Ман Сити: „Дали Куртоа е най-добрият в света? Аз смятам, че е най-добрият в историята“. Стражът е изиграл 329 мача за „кралете“, в които е запазил 128 „чисти мрежи“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Реал Мадрид Тибо Куртоа Ла лига
