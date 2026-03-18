Садио Мане след отнетата титла на Сенегал: „Това не е футбол, има много корупция“

18 март 2026, 18:39 часа 1004 прочитания 0 коментара
Както вече стана известно, КАФ отне служебно победата на Сенегал над Мароко от финала на Купата на африканските нации заради нарушаване на правилата – играчите напуснаха терена в знак на протест срещу несправедливото съдийство. Това се случи цели два месеца след изиграването на срещата. Наградата бе присъдена на домакините служебно. Садио Мане е един от многото, които изразиха разочарованието си от това решение.

Садио Мане: „Светът познава истинските шампиони“

Именно Садио Мане беше човекът, който накара съотборниците си да се върнат на терена. Капитанът е сред най-великите африкански футболисти, а за мнозина, той е и най-великият футболист в историята на Сенегал. За да покаже несъгласието си с решението, той пусна две публикации в социалните мрежи. В първата има снимка на него с трофея и кратък текст: „Светът познава истинските шампиони“.

„Има твърде много корупция“

А втората се изразява в изявление от футболиста, с което критикува решението на КАФ: „Случилото се стигна твърде далеч. Това не е футболът, за който се борим, нито Африка, в която вярваме. Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове по целия континент. Играчите дават всичко от себе си на терена, но решенията извън него определят мачовете и трофеите. Дълбоко разочарован съм не само за Сенегал, но и за африканския футбол като цяло. Ние заслужаваме нещо по-добро. Феновете заслужават справедливост, прозрачност и уважение“.

Николай Илиев Отговорен редактор
Купа на африканските нации Садио Мане Мароко отбор Сенегал отбор
