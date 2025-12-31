Годината е 2008-а, футболът продължава да се развива по целия свят, трансферите започват да стават астрономически, историите са за малки отбори, които се борят с гиганти, но никой не е могъл да предвиди какво се случва в Източна Европа. Годината, в която Робиньо преминава в Манчестър Сити, Бербатов - в червената част на Манчестър, Испания печели Европейското първенство, а малкият Хавант и Уотърлоувил поведе на два пъти в мач за ФА Къп срещу Ливърпул. Тази история е за новото сензационно откритие на молдовския футбол - Масал Бугдув, който по-късно заема 30-то място в класацията на вестник "Таймс" за 50-те най-обещаващи млади футболисти в света.

Историята на Масал Бугдув: Детето чудо от Молдова, което не съществуваше

През 2008 г. 16-годишният футболист се отчита с асистенция при дебюта си за националния отбор в мач, завършил 2:2 срещу Армения. Бугдув играе в Олимпия Балти (сега Зария Балти). Клуб, който рядко се споменава днес и ако се появи в разговор за провалили се чудесни деца, е почти неразпознаваемо. Причината, поради която той никога не е успял, е проста - това беше сложна измама. Масал Бугдув, молдовското дете чудо, просто не съществуваше.

И така, кой беше (или по-скоро кой не беше) Масал Бугдув? Кратният отговор е, че той беше плод на нечие въображение. Дългият отговор е, че той беше инструментът, използван, за да се докаже колко лесно беше да се заблудят хората през 2008 г. и колко лесно беше да се създадат големи слухове за трансфери от нищото. Ирландският журналист Деклан Варли създаде историята за Масал Бугдув, за да покаже на футболния свят как агентите използват уменията си, за да преувеличават качествата на клиентите си, за да увеличат цените за трансферни такси и, което е по-важно за тях, заплатите и агентите такси.

Подобна история днес не би се получила, не и с настоящите възможности, с които разполагаме в основните медии, и масовото отразяване на футболни мачове по целия свят. Подобни истории не биха минали по-далеч от Twitter и форумите за трансферни слухове, без някой да разбере, че всичко е фалшиво. Това беше през 2008 г., но тогава медиите не бяха толкова влиятелни и проучването на такъв играч не беше толкова лесно, колкото е днес, освен ако не си бил местен експерт по молдовски футбол. Деклан Варли реши да се възползва от това и създаде този измислен футболист, без да има доказателства, че той е истински, и за изненада на всички, когато погледнем назад, това проработи.

Началото на измамата и какво е вдъхновило името?

Първата задача на ирландеца Варли било да измисли име за своя фантом футболист, което му дало възможност да прояви остроумие и ум, почти като ключ към истината, скрита зад лъжите. За мнозина Масал Бугдув е просто име, но когато се произнесе фонетично, то се превръща в централен елемент от известното произведение на ирландската литература "M’asal Beag Dubh". Това е история на писателя Падраик о'Конайр за един мъж, който е платил прекалено много за мързеливо магаре, заради лъжите и преувеличенията на предишните му собственици, които го продали. Това вдъхнови Варли да използва името Масал Бугдув като препратка към агентите, които надценяват клиентите си и разпространяват неверни слухове, за да повишат цената.

Как Варли убеди журналистическия свят?

Така, с име и хитра измама, Варли представи Масал Бугдув на света. След като добави този призрак в националния отбор на Молдова в Уикипедия и му приписа асистенция при дебюта му, хората със сигурност щяха да потърсят незабавно този 16-годишен молдовски талант, и Варли знаеше това. Следващият трик в плана на Варли беше да измисли собствен агент на Бугдув и да създаде свързани с него прессъобщения. Разбира се, нищо от казаното не беше вярно, но хората не трябваше да знаят това. Варли създаде репортажи, че Арсенал и Ливърпул проявяват интерес към услугите на молдовеца. Варли правеше всичко възможно историята на Масал Бугдув да стигне до по-широка аудитория.

Варли скоро добави Бугдув отново в националния отбор на Молдова за квалификация за Световното първенство срещу Люксембург, дори измисли цитат от младежа: "Ще унищожа Люксембург и после ще се присъединя към Арсенал". Големи думи от несъществуващ човек. Думи, които обаче увеличиха интереса към него. Тези думи в крайна сметка доведоха до това името на Масал Бугдув да бъде споменато в "Sky Sports News" от Марк Хюз, тогавашният мениджър на Манчестър Сити, и Хари Реднап да коментира играча. Варли държеше футболния свят в ръцете си, успя да убеди мениджърите и медийните титани, че този призрак е реален.

Върховният момент за Масал Бугдув скоро настъпи, когато той се класира на 30-то място в класацията на вестник "The Times" за 50-те най-обещаващи млади футболисти в света, а в статията за него се появяват цитати като "най-добрият в Молдова" и "силно свързан с преминаване в Арсенал". Това е млад играч, който просто никога не е съществувал и дори шест месеца по-рано не е бил дори име в въображението на Варли. Да преминеш от ирландска приказка до 30-ия най-обещаващ млад футболист в света за шест месеца звучи безумно, но все пак хората повярваха.

Какво се случи с Масал Бугдув?

Едва през 2009 г. стана ясно, че историята за Масал Бугдув е измислена, но дотогава Варли вече беше разпространил посланието си по света. Агентите не са надеждни, медиите са лековерни и не всичко е такова, каквото изглежда - един човек с план да разобличи тези групи дойде, подигра се с тях и просто изчезна. Деклан Варли официално обяви себе си като човека зад маската през 2017 г. В Ирландия и до днес тази история се помни в едно малко заведение в Конемара. На стената гордо виси фланелка на молдовския национален отбор по футбол с надпис "Бугдув" на гърба. Много хора сигурно посещават това заведение и си тръгват с известно недоумение за това кой е футболистът на стената, но както вече знаем, чудото на стената никога не е било чудо.

