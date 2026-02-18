4-зведен Гордън и 5 гола за едно полувреме: Нюкасъл унищожи Карабах в Шампионска лига

Нюкасъл постигна разгромен успех с 6:1 над Карабах при визитата си на стадион „Тофик Бахрамов“, Баку в първи двубой от плейофите в Шампионска лига. Антъни Гордън блесна с три гола за около четвърт час от 32-рата минута до почивката, а преди това също се бе разписал. Пет от попаденията на "свраките" паднаха през първото полвуреме. Изглежда така сякаш следващият вторник реваншът на „Сейнт Джеймсис Парк“, ще бъде протоколен.

Националът на Англия Гордън откри резултата още след 180 секунди игра. Пет минути по-късно Малик Тиау покачи на 2:0. В 32-рата минута Нюкасъл получи дузпа, която бе реализирана от Гордън. В следващото нападание той открадна топката от защитата на домакините и оформи своя хеттрик, а „свраките“ имаха аванс от 4:0. В добавеното време на първата част Гордън си спечели втора дузпа и без проблем я отбеляза за 5:0.

Карабах стигна до гол в 56-ата минута. Джафаркулиев изненада Поуп с удар от малък ъгъл, като първоначално бе отсъдена засада, но след проверка с ВАР съдията промени решението си. Нюкасъл стигна до шести гол в 72-ата минута, когато резервата Джейкъб Мърфи отбеляза първия си гол в Шампионската лига. Реваншът между двата отбора ще се проведе в Нюкасъл през следващата седмица. По-късно тази вечер ще се играят още три мача от плейофите в Шампионската лига.