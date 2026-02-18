Любопитно:

"В мишената": Ще продължи ли Лудогорец в Европа и кой ще вземе българските дербита? (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 14:34 часа 297 прочитания 0 коментара

За поредна седмица в предаването „Точно попадение“ спортните журналисти дадоха своите прогнози за най-интересните мачове от предстоящата седмица. Сегментът „В мишената“ събра мненията на Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев, които дадоха разнообразни прогнози за почти всеки мач, като така направиха състезанието още по-интересно. Кой позна резултата на своеобразния реванш между Бенфика и Реал Мадрид, ще продължи ли Лудогорец напред в Лига Европа и кой ще вземе най-много точки от дербитата в Първа лига?

Единствено Николай Илиев позна, че Реал Мадрид ще победи Бенфика

Срещите се изредиха по хронологичен ред. Първият мач беше този между Бенфика и Реал Мадрид от плейофния кръг на Шампионска лига. „Лисабонските орли“ загубиха у дома с 0:1, но само един измежду спортните журналисти позна крайния изход. Николай Илиев предрече победа на Реал Мадрид с 2:1, докато Янко Станчев гласува доверие на Бенфика да победи с 1:0. Стефан Йорданов се различи с равенство 2:2.

Още: Шеф в ЦСКА изненада: Лудогорец е от добрите отбори, по-добре е, че ще играем във формат с два мача

В мишената

Само един от тримата мисли, че Лудогорец ще вземе победата срещу Ференцварош

Оставаме в Европа, където Лудогорец ще бъде домакин на Ференцварош. Отново в плейофи, но тези на Лига Европа. Николай показа оптимизма си с прогноза за победа на „орлите“ с 1:0. Янко изрази желанието си разградчани да продължат похода си в евротурнирите, но даде прогноза за равенство 1:1. Стефан се присъедини към мнението му.

Останалите две срещи ни пренесоха на родна земя. ЦСКА посреща Славия, като формата на двата отбора беше тема и в още един сегмент на предаването. Другото дерби ще се играе в Бистрица, където третият в Първа лига ЦСКА 1948 посреща лидера в класирането Левски. Какви са точните прогнози на спортните журналисти за българските сблъсъци можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Още: Няма да има повторение на финала! Лудогорец и ЦСКА изтеглиха "късата клечка" за Купата

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Лига Европа ЦСКА Славия Шампионска лига Реал Мадрид Левски Лудогорец Бенфика ФК ЦСКА 1948 Първа лига Ференцварош В мишената
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес