"В мишената": Ще продължи ли Лудогорец в Европа и кой ще вземе българските дербита? (ВИДЕО)

За поредна седмица в предаването „Точно попадение“ спортните журналисти дадоха своите прогнози за най-интересните мачове от предстоящата седмица. Сегментът „В мишената“ събра мненията на Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев, които дадоха разнообразни прогнози за почти всеки мач, като така направиха състезанието още по-интересно. Кой позна резултата на своеобразния реванш между Бенфика и Реал Мадрид, ще продължи ли Лудогорец напред в Лига Европа и кой ще вземе най-много точки от дербитата в Първа лига?

Единствено Николай Илиев позна, че Реал Мадрид ще победи Бенфика

Срещите се изредиха по хронологичен ред. Първият мач беше този между Бенфика и Реал Мадрид от плейофния кръг на Шампионска лига. „Лисабонските орли“ загубиха у дома с 0:1, но само един измежду спортните журналисти позна крайния изход. Николай Илиев предрече победа на Реал Мадрид с 2:1, докато Янко Станчев гласува доверие на Бенфика да победи с 1:0. Стефан Йорданов се различи с равенство 2:2.

Още: Шеф в ЦСКА изненада: Лудогорец е от добрите отбори, по-добре е, че ще играем във формат с два мача

Само един от тримата мисли, че Лудогорец ще вземе победата срещу Ференцварош

Оставаме в Европа, където Лудогорец ще бъде домакин на Ференцварош. Отново в плейофи, но тези на Лига Европа. Николай показа оптимизма си с прогноза за победа на „орлите“ с 1:0. Янко изрази желанието си разградчани да продължат похода си в евротурнирите, но даде прогноза за равенство 1:1. Стефан се присъедини към мнението му.

Останалите две срещи ни пренесоха на родна земя. ЦСКА посреща Славия, като формата на двата отбора беше тема и в още един сегмент на предаването. Другото дерби ще се играе в Бистрица, където третият в Първа лига ЦСКА 1948 посреща лидера в класирането Левски. Какви са точните прогнози на спортните журналисти за българските сблъсъци можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Още: Няма да има повторение на финала! Лудогорец и ЦСКА изтеглиха "късата клечка" за Купата