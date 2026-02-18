Как да наторите потос с утайка от кафе за красиви листа и буен растеж

Използването на утайка от кафе като тор може да помогне на вашите потос да процъфтяват, като насърчи буен, зелен растеж и здрави корени.

Добавяйте утайка от кафе пестеливо – веднъж на всеки два до четири месеца – за да избегнете уплътняване на почвата и увреждане на растението си.

Използвайте суха, използвана утайка от кафе или разредена смес от кафе и вода, за да предотвратите мухъл, вредители и изгаряне на торове.

Още: Най-добрите места за поставяне на потос според Фън Шуй

Потосът е популярно стайно растение, предпочитано заради лъскавите си зелени или пъстри листа. Не изисква много грижи, но може би се чудите дали можете да използвате домакински съставки, за да го наторите. Един популярен пример? Утайка от кафе.

Бариера срещу негативна енергия: Поставете това растение в коридора си

Утайката от кафе е богата на азот , което насърчава буен, зелен растеж, казва Луси Брадли, експерт по градинарство и оранжерии. „Това е идеално за сърцевидните листа на това бързорастящо растение.“

По-долу нашите експерти по стайни растения обясняват как да добавяте утайка от кафе към вашите потос, заедно с няколко неща, които трябва и не трябва да правите, за да помогнете на вашето растение да процъфтява.

Ползи от утайката от кафе

Още: Как да наторите потос с утайка от кафе

Утайката от кафе действа като тор с бавно освобождаване, когато се смеси с горните няколко сантиметра почва. „Това не само помага на вашия потос да произвежда силни стъбла и здрави листа, но и поддържа яркия му цвят и здрава структура“, казва Брадли.

Освен това, подобрява структурата на почвата, като засилва задържането на влага, като същевременно увеличава нивата на хранителни вещества. „Използваната утайка от кафе също допринася за цялостното здраве на вашето растение, тъй като съдържа редица основни микроелементи, включително калий, фосфор, калций и магнезий“, казва тя. „Това помага за силното развитие на корените и подобрява устойчивостта към вредители и болести.“

Кога да се торят

Ще искате да добавяте утайка от кафе пестеливо към съществуващата почва около саксията си, едва веднъж на всеки два до четири месеца. „Важно е да не прекалявате с тази естествена добавка за почвата“, казва Брадли. „Твърде честата употреба може да започне да уплътнява компоста, което не е добре за растежа.“

Още: Трик, който кара резниците от Потос да се вкореняват за половината време

Можете също така да направите течен тор за вашите потос, като смесите и накиснете използваната утайка от кафе с вода. „Това по-малко интензивно приложение може да се използва веднъж месечно през вегетационния период - пролетта и лятото - и да не се тори през останалата част от годината, когато растежът е бавен“, казва тя.

За да използвате използвана утайка от кафе като тор с бавно освобождаване, просто следвайте инструкциите на Брадли:

Разпределете използваната утайка от кафе върху тава за печене или хартия за печене и я оставете да изсъхне за няколко дни.

Поръсете суха утайка от кафе върху повърхността на съществуващата почва. Уверете се, че това е много тънък слой, почти като пудра.

Още: Как правилно да наторите потоса за буйни, лъскави листа през цялата година

Избягвайте да поръсвате кафе върху стъблата.

Ако желаете, можете внимателно да вмъкнете част от сухата утайка от кафе в горните няколко сантиметра почва, което осигурява равномерно разпределение и предотвратява слепването на утайката, когато поливате потоса си.