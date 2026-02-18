Лоши новини за ПАОК: Десподов аут за месец

Контузията, която измъчва капитана на националния ни тим Кирил Десподов вече цели 10 дни, ще се окаже много по-сериозна, отколкото се смяташе първоначално. Припомняме, че Десподов получи травма на 8 февруари в мача с Арис, което доведе до неговата принудителна смяна. След прегледа имаше надежди за бързо лечение и възстановяване, но това за жалост не се оказа възможно. След няколко дни, в които болката в задната част на бедрото на българското крило не се подобряваше, се наложи да се направи ядрено-магнитен резонанс, който установи разтежение от средна степен.

Десподов ще бъде извън терена от три до четири седмици

Днес старши-треньорът на румънския ПАОК Разван Луческу обяви доста обширен списък с контузени състезатели, сред които попада и името на Кирил Десподов. Очаква се той да отсъства от футболния терен между три и четири седмици, а същото се отнася и за Димитрис Пелкас.

„Не мога да ви кажа точно кога ще се завърнат контузените. Йоанис Константелиас може би след две седмици, а за Сулеиман Мейте – може би по-бързо. Десподов и Пелкас – след три-четири седмици. Ако ги имаме преди паузата за националните отбори през март, ще бъде перфектно. Но ситуацията е такава и трябва да се адаптираме“, каза румънският наставник.

Утре (19 февруари) от 19:45 ПАОК се изправя като домакин срещу Селта в плейофен мач от Лига Европа. В гръцката Суперлига ПАОК е на трета позиция с 46 точки. Пред него с 47 точки е Олимпиакос, а класирането оглавява АЕК Атина с 49 точки.

