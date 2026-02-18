Правителството на Гюров:

Треньорът на Лудогорец преди Лига Европа: „Очакваме мача с нетърпение, ставаме все по-добри“

18 февруари 2026, 18:59 часа 215 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори на пресконференция пред медиите за предстоящия мач срещу Ференцварош от плейофния кръг в Лига Европа. Това ще е четвъртият път през сезона, в който „орлите“ ще срещнат унгарския тим, след като записаха едно равенство и една загуба в квалификациите за Шампионска лига и загубиха за втори път в основната фаза на Лига Европа.

Пер-Матиас Хьогмо: „Имаме силен състав“

Срещата ще се проведе утре, на 19 февруари, от 22 ч. на „Хювефарма арена“. Ето какво каза Хьогмо за мача: „Всеки мач е различен. А ние през последните седмици работихме по всички части на играта. Имаме силен състав. Всички са здрави. Наистина очакваме мача с нетърпение. Виждам, че ставаме все по-добри в пробивите зад защитата, имаме много движение както с топката, така и без нея, което е важно срещу отбор като Ференцварош, който играе много един на един в защита. Така че определено очакваме мача с нетърпение.

Лудогорец

„Трябва да използваме силните си страни“

Шанс определено има. Трябва да сме на върха във всички аспекти на играта. И както казахте, чувстваме се уверени. Вкарваме много голове срещу европейски отбори. Трябва да използваме силните си страни, но разбира се, играем срещу добър отбор. Те имат добри резултати, добри играчи, добър треньор... И така, да, те бяха силни в последните мачове, но този е различен. Ще се радваме да играем отново у дома. И се надявам да дойдат много хора, за да ни подкрепят. Имаме страхотни фенове. Дори и да е малко снежно днес, утре ще е по-добре.

Надявам се много хора да дойдат да ни гледат. Говорих сутринта с треньора на Бодьо/Глимт, които играят с Интер в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Бодьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре“.

