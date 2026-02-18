Спорт:

18 февруари 2026, 23:22 часа 297 прочитания 0 коментара
Специалист разкри какво е казал Винисиус по време на расисткия скандал

В мача от плейофния кръг на Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид звездата на „белите“ Винисиус Жуниор се забърка в нов расистки скандал. Веднага след като отбеляза единствения гол в срещата, бразилецът влезе в словесен конфликт с един от играчите на „лисабонските орли“ Джанлука Престиани. Според крилото, младият аржентинец го е нарекъл „маймуна“. УЕФА обяви, че вече е започнало разследване по случая.

Винисиус Жуниор: „Защо ми даде картон?“

В часовете след мача скандалът предизвика множество спорове, но португалското издание „А Bola“ внесе яснота по случая. Специалистът по четене по устни Густаво Мачадо публикува видео в социалните мрежи, с което дублира думите на Винисиус Жуниор по време на скандала. Бразилецът получи жълт картон след като отпразнува гола си около флагчето за корнер. Ето какво е казал на съдията: „Говори, по дяволите! Защо? Защо ми даде картон? Шегуваш ли се? Защо на мен? Защо?“

Винисиус Жуниор

„Нарече ме маймуна! Знам какво каза“

След това Винисиус влезе в словесен конфликт с Престиани и когато чу думите на аржентинеца, отново се обърна към главния рефер: „Съдия! Той ме нарече маймуна! Нарече ме маймуна! Знам какво каза. Аз получих жълт картон, а той не?! Само аз видях жълтия картон...“ В друго видео Густаво Мачадо обясни как работи процесът на дублиране: „Гледам видеото на повторение хиляди пъти, приближавам зоната на устата на играчите и забавям кадрите“.

Николай Илиев
