Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед има много проблеми с играчите си, като дори да е ясно, че някой футболист не е в плановете на „червените дяволи“, те трудно могат да го продадат, тъй като никой друг клуб не иска да покрие големите заплати на звездите. Поради тази причина нежеланите на „Олд Трафорд“ напускат под наем. Именно такъв е случаят с Джейдън Санчо и Маркъс Рашфорд.

Джейдън Санчо има договор с Манчестър Юнайтед до лятото

Английското издание „The Sun“ публикува информация и за двамата, като тя се отнася за бъдещето на англичаните в Манчестър Юнайтед. Джейдън Санчо е под наем в Астън Вила, но е започнал като титуляр само 6 пъти във Висшата лига, а единственото си попадение е вкарал в Лига Европа. Той имаше опции да се премести под наем в друг клуб през зимата, но в крайна сметка остана под ръководството на Унай Емери. Договорът на Санчо с Манчестър Юнайтед изтича през лятото, като „червените дяволи“ имат опция за удължаване с 1 година, но според информацията са избрали да не я активират.

Още: Историческа бомба: Ман Юнайтед иска играч на Ливърпул

Барселона и Ман Юнайтед може и да не се разберат за цената на Рашфорд

По-различна е ситуацията с Макръс Рашфорд. Той е под наем в Барселона и се представя добре за каталунците. От началото на сезона той записа 34 мача във всички турнири под ръководството на Ханзи Флик, като вкара 10 гола и даде 13 асистенции. Добрите му представи дадоха основание на Барселона да реши да го откупи от Манчестър Юнайтед. Но каталунците искат да свалят цената на англичанина, докато според източника „червените дяволи“ ще направят всичко възможно това да не се случи. Ако от Барселона не успеят да се договорят с Ман Юнайтед, това може да се окаже фатално за трансфера и Маркъс Рашфорд да остане на „Олд Трафорд“. Неговият договор изтича през 2028 г.

Още: Верен на Ливърпул: Юрген Клоп отби офертите на два английски гранда