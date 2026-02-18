Войната в Украйна:

Бенфика обръща фронта: футболистът, обвинен в расизъм, всъщност е жертвата

18 февруари 2026, 19:16 часа 345 прочитания 0 коментара
Вчера, на 17 февруари, се изигра първият плейофен мач между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига. Единственият гол в срещата отбеляза Винисиус Жуниор, с което донесе победата на „кралете“. Но точно след попадението един от футболистите на „лисабонските орли“ Джанлука Престиани покри устата си с фланелката си и каза нещо на бразилеца. Крилото твърди, че го е нарекъл „маймуна“ и бързо се разрази поредният расистки скандал около звездата.

Бенфика: „Подхождаме с пълен дух на сътрудничество“

От УЕФА вече обявиха, че се води разследване по въпроса, а от Бенфика твърдят, че младият аржентинец е станал жертва на клевета. Ето какво написаха от лисабонския гранд: „ФК Бенфика подхожда с пълен дух на сътрудничество, прозрачност, откритост и стремеж към изясняване към действията, обявени днес от УЕФА, във връзка с предполагаемия случай на расизъм по време на мача срещу Реал Мадрид.

„Бенфика заявява отново, че напълно подкрепя Джанлука Престиани“

Клубът потвърждава по ясен и недвусмислен начин своя исторически и безкомпромисен ангажимент към защитата на ценностите на равенството, уважението и приобщаването, които съответстват на основните принципи, залегнали в неговото създаване и чийто най-голям символ е Еузебио. Бенфика също така заявява отново, че напълно подкрепя и вярва на версията, представена от играча Джанлука Престиани, чието поведение като част от клуба винаги се е отличавало с уважение към съперниците, институциите и принципите, които определят идентичността на Бенфика. Клубът съжалява за клеветническата кампания, на която футболистът е станал жертва“.

