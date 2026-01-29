Талант, прокуден от Левски, си намери нов отбор - представиха го по култов начин (ВИДЕО)

Националът на България Здравко Димитров има нов клуб. Бившият футболист на Левски, който на практика бе изгонен от стадион "Георги Аспарухов", ще играе за лидера във второто ниво на турския футбол - Амедспор. Трансферът бе официално обявен от новия му клуб, който го представи с много любопитно видео - как Димитров пристига в града, разхожда се из местния пазар, хапва, пийва кафе и дори се сдобива с нов шал!

Здравко Димитров ще играе в лидера във второто ниво на турския футбол

За трансфера на Здравко Димитров в Амедспор съобщихме още в сряда в рубриката "При комшиите", когато стана ясно, че българското крило се е договорил с клуба, обвиняван в "идеологическа пропаганда". Сега сделката се потвърди, като Димитров преминава в Амедспор от отбора на Бодрумспор. Трансферът е постоянен, като Здравко Димитров подписа договор с Амедспор за година и половина - до лятото на 2027 година.

В Турция Здравко Димитров е играл и за Сакарияспор, където е бил преотстъпван на два пъти от Левски. Димитров бе отстранен от отбора на "сините" още по времето на Станимир Стоилов заради проблеми с дисциплината, като така и не успя да се реабилитира. В последно време обаче представянето му на терена е на добро ниво, заради което получава и повиквателни за националния отбор.

