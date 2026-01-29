Челси разкара ненужно крило с умопомрачителна заплата

Рахийм Стърлинг официално се раздели с Челси след три години и половина в клуба. 31-годишният футболист сега може да подпише с всеки клуб като свободен агент. Самият той има желание да продължи кариерата си във Висшата лига, като не е задължително да остане в Лондон.

Рахийм Стърлинг прибираше по 325 000 паунда седмично

🚨 BREAKING: Raheem Sterling leaves Chelsea with immediate effect on mutual terms.



He’s available now as free agent, as revealed yesterday. pic.twitter.com/DRXsDujFnj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Стърлинг не е играл за Челси от май 2024, като заработваше по цели 325 000 паунда седмично на „Стамфорд Бридж“. Ако той бе останал в западен Лондон, то „сините“ щяха да са му платили общо 25 млн. паунда до края на договора през лятото на 2027.

Стърлинг беше първата покупка при новите собственици на Челси през 2022, пристигайки от Манчестър Сити за 47.5 млн. паунда. Той изкара престой под наем в Арсенал, където също не получаваше достатъчно игрово време. Общо, англичанинът изигра 81 мача за Челси във всички турнири.

Междувременно, Астън Вила обяви и връщането на полузащитника Дъглас Луис, след като взе нападателя Тами Ейбрахам. Фулъм пък от своя страна договори Оскар Боб от Ман Сити, като продължава да настоява и за привличането на Рикардо Пепи от ПСВ Айндховен.

