"Чувствам се идиот": Ед Шийрън се извини на новия мениджър на Ман Юнайтед след изцепка (ВИДЕО)

Популярният британски певец Ед Шийрън поднесе извинения на новия мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим, след като прекъсна негово интервю по Sky Sports. Аморим даваше интервю веднага след дебюта си като наставник на "дяволите" при равенството с Ипсуич, когато в кадър внезапно влезе самият Ед Шийрън.

Появата на Ед Шийрън изглеждаше странна, а самият Аморим се спогледа с водещите, като видимо не остана очарован от случващото се. Шийрън обаче дори не разбра, че са на живо в ефир, като по-късно обяви, че единствено е искал да се поздрави с Джейми Реднап. Певецът бе на трибуните на мача, тъй като е съсобственик на Ипсуич.

"Съжалявам, ако съм обидил Аморим вчера. Не разбрах, че го интервюират по това време, дойдох да поздравя Джейми. Разбира се, чувствам се малко идиот, но животът продължава", написа Ед Шийрън в социалните мрежи. А Аморим не спести критики на Юнайтед от първия мач, като се усъмни и колко бързо играчите ще разберат идеите му.

I’m honestly a bit aghast at how rude that was from Ed Sheeran. Amorim should have told them all to get fucked pic.twitter.com/Hjm0VWovdF