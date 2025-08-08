Разкриха как и защо титуляр напусна Барселона, за да стане съотборник на Кристиано Роналдо

Барселона почти със сигурност ще се раздели с един от основните си бранители – Иниго Мартинес. Новината съобщи безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. 34-годишният централен защитник ще подсили отбора на Кристиано Роналдо - Ал Насър. Испанецът напуска каталунците без пари заради специална клауза в новия си договор. Очаква се бранителят да подпише със саудитския тим като свободен агент до юни 2026-а година, с опция за удължаване с още един сезон.

Ето защо Мартинес напуска Барса без пари

През миналата кампания Мартинес вече получи изкусителна оферта да играе на Арабския полуостров. Тогава той отхвърли предложението, но с уговорката, че при следващо такова "лос кулес" няма да му попречат. Именно поради тази причина сега Барса ще се раздели без пари със защитника, който имаше важна роля в състава на Ханзи Флик.

Според последните информации от Ал Насър са запланували медицински прегледи за футболиста още през тази седмица. "Блаугранас" пък ще си спестят близо 14 млн. евро от възнаграждения. Иниго Мартинес пристигна в Барса през лятото на 2023 г. от Атлетик Билбао. През първата си година като играч на каталунците той не успя да се утвърди поради различни контузии и в крайна сметка изигра 25 мача. През миналия сезон обаче, под ръководството на Ханзи Флик, се превърна в един от лидерите на отбора. Той изигра 46 мача, отбеляза първия си гол като играч на Барселона и спечели първите си три трофея с клуба.

