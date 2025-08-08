Войната в Украйна:

Звезда на Байерн Мюнхен ли ще е поредният голям трансфер в отбора на Кристиано Роналдо?

Саудитският Ал Насър продължава да се подсилва в опит да изгради отбор, който да спечели един от 4-те големи трофея, за които се бори всеки сезон. Отборът на Кристиано Роналдо вече привлече Жоао Феликс за 30 милиона евро от Челси и се сдоби с ветерана на Барселона Иниго Мартинес. „Жълтите“ сега пък са влезли в преговори с Байерн Мюнхен за трансфера на френското крило Кингсли Коман, съобщава спортният журналист Фабрицио Романо.

Ал Насър ще преговаря с баварците за Кингсли Коман

Саудитският отбор е именувал Коман като своята №1 цел за позицията на лявото крило. Французинът вероятно ще се превърне изцяло в резервен футболист през този сезон, което може да го подтикне да пожелае ново предизвикателство другаде. Играчът също взима висока заплата от 17 милиона евро на година, а това го прави нежелан в Байерн Мюнхен.

Кингсли Коман

Коман изгуби ролята си на твърд титуляр в Байерн

Французинът вече беше спряган за трансфер в Саудитска Арабия през миналото лято. Оферти за Коман бяха изпратени от Ал Хилал и Ал Ахли, а Байерн Мюнхен щеше да получи 65 милиона евро като компенсация. Преговорите обаче пропаднаха и сделка не беше сключена.

Коман е един от най-добре познатите футболисти на баварците в последните няколко години. Французинът се присъедини към Байерн Мюнхен през 2015 година и прекара последните 9 сезона с отбора. В този период записа 46 гола и 47 асистенции и спечели редица трофеи, но през изминалата кампания половината от изявите му дойдоха от скамейката. Причината за това беше покупката на Майкъл Олисе от Кристъл Палас през миналото лято.

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
