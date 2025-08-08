Звезда на Байерн Мюнхен ли ще е поредният голям трансфер в отбора на Кристиано Роналдо?

Саудитският Ал Насър продължава да се подсилва в опит да изгради отбор, който да спечели един от 4-те големи трофея, за които се бори всеки сезон. Отборът на Кристиано Роналдо вече привлече Жоао Феликс за 30 милиона евро от Челси и се сдоби с ветерана на Барселона Иниго Мартинес. „Жълтите“ сега пък са влезли в преговори с Байерн Мюнхен за трансфера на френското крило Кингсли Коман, съобщава спортният журналист Фабрицио Романо.

Ал Насър ще преговаря с баварците за Кингсли Коман

Саудитският отбор е именувал Коман като своята №1 цел за позицията на лявото крило. Французинът вероятно ще се превърне изцяло в резервен футболист през този сезон, което може да го подтикне да пожелае ново предизвикателство другаде. Играчът също взима висока заплата от 17 милиона евро на година, а това го прави нежелан в Байерн Мюнхен.

ОЩЕ: Разкриха как и защо титуляр напусна Барселона, за да стане съотборник на Кристиано Роналдо

Коман изгуби ролята си на твърд титуляр в Байерн

Французинът вече беше спряган за трансфер в Саудитска Арабия през миналото лято. Оферти за Коман бяха изпратени от Ал Хилал и Ал Ахли, а Байерн Мюнхен щеше да получи 65 милиона евро като компенсация. Преговорите обаче пропаднаха и сделка не беше сключена.

Коман е един от най-добре познатите футболисти на баварците в последните няколко години. Французинът се присъедини към Байерн Мюнхен през 2015 година и прекара последните 9 сезона с отбора. В този период записа 46 гола и 47 асистенции и спечели редица трофеи, но през изминалата кампания половината от изявите му дойдоха от скамейката. Причината за това беше покупката на Майкъл Олисе от Кристъл Палас през миналото лято.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен плаща на новата си звезда пет пъти повече, отколкото Ливърпул