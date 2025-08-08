Барселона остана без Роберт Левандовски за старта на сезона

Испанският шампион Барселона остана без водещия си голмайстор Роберт Левандовски за старта на новия сезон. Това стана ясно от официално съобщение на клуба, в което пише, че полякът има контузия на лявото бедро. От "Камп Ноу" не уточняват колко време ще отсъства Левандовски, но се предполага, че той може и да не е на линия за първия мач от 2025/26 кампанията, който е срещу Майорка на 16 август.

Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро

"Роберт Левандовски страда от мускулна контузия на феморалния бицепс на лявото коляно", написаха от Барселона. Левандовски няма да играе в контролата срещу Комо в неделя, която се явява генерална репетиция за новия сезон. 36-годишният футболист очевидно е получил контузията по време на тренировка, след като преди няколко дни игра едно полувреме и вкара гол в контролата с Тегу.

Междувременно Барселона съобщи изненадващо, че се разделя с един от титулярите в отбора Иниго Мартинес. Стана ясна и причината Иниго Мартинес да си тръгне от Барса в посока Ал Насър. Сега предстои да стане ясно дали каталунците ще потърсят негов заместник на трансферния пазар. Целта пред Барса е да се бори за всички възможни трофеи, което е трудно постижимо без широчина в състава.

