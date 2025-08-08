Реал Мадрид продължава бойкота срещу "Златната топка" - мълчанието на "кралете" говори достатъчно

Всяка година обявяването на "Златната топка" предизвиква празненства, спекулации и вълна от вълнение в целия футболен свят. Но през 2025 година Реал Мадрид пое драстично различен път – този на мълчанието. На 7 август, когато France Football обяви 30-те номинирани за престижната награда, трима играчи на мадридчани бяха включени в списъка: Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Килиан Мбапе. Въпреки това, в официалните канали на клуба така и не се спомена нищо по този повод.

Мълчанието на Реал Мадрид говори по-силно от всяко друго изявление

За клуб, който някога се гордееше с празнуването на всяка номинация и отличие, тази внезапна липса на признание не е пропуск – тя е изявление. Мълчанието на Реал Мадрид говори много. Клубът се дистанцира от наградата на France Football, което е знак за по-дълбок протест, основан на принципи и гордост. Това мълчание ясно показва, че за Реал Мадрид "Златната топка" вече не е от значение. Тихата им позиция е гръмко изявление – сякаш наградата изобщо не съществува в техния свят.

ОЩЕ: Това, което Реал Мадрид прави, премина всички граници и трябва да приключи!

Реал Мадрид още страда за 2024-а

Тази студена война започна миналата година и ситуацията не се е променила, дори след като няколко от играчите им бяха номинирани в последния списък. Разривът в тези отношения се появиха през 2024 г., когато Винисиус Жуниор загуби наградата от Родри. Съобщението дойде само няколко часа преди официалната церемония в Париж, което накара "кралският клуб" да предприеме бойкот и да отмени напълно плановете си за пътуване. Клубът отказа да присъства на събитието, което мнозина сметнаха за силен протест.

В следващите дни напрежението се засили още повече. Според някои информации влиянието на УЕФА може да е изиграло роля в това решение, особено след като "Златната топка" беше организирана за първи път в партньорство с France Football и УЕФА. Като се има предвид, че УЕФА и Реал Мадрид са в конфликт от години, особено по отношение на проекта за Суперлигата, мълчанието на клуба изпрати ясно послание за недоволство и недоверие.

ОЩЕ: Реал Мадрид срещу УЕФА: Драма, достойна за сапунен сериал