Манчестър Юнайтед продължава да се подсилва, избра нов млад полузащитник

Щабът на Манчестър Юнайтед вече обнови атаката си с три нови попълнения – Браян Мбемо, Матеуш Куня и Бенямин Сешко, но на „Олд Трафорд“ има проблеми във всяка част от формацията. Затова „червените дяволи“ набелязаха и нов полузащитник. Тимът е силно заинтересован от халфа на Брайтън Карлос Балеба. 21-годишният камерунец записа впечатляващ сезон за „чайките“ и си навлече вниманието на редица европейски клубове.

Юнайтед ще трябва да изхарчи поредна тежка сума

Тимът, воден от Рубен Аморим, вече похарчи близо 200 милиона паунда за 3-те си основни трансфера през това лято, но за да се сдобият с Балеба ще трябва да платят още повече. Брайтън е включил клауза за откупуване в договора на играча, която е на стойност 104 милиона паунда, съобщава ESPN.

Търговска война в Манчестър за Карлос Балеба

Скъпата цена на младия футболист вероятно ще отблъсне Юнайтед, но ръководството може да бъде принудено да действа, защото още един отбор следи ситуацията – Манчестър Сити. Треньорът на „гражданите“ Пеп Гуардиола също е голям почитател на Балеба и би го включил в новата ера на клуба. „Небесносините“ разполагат с по-силна покупателна мощ и са похарчили 150 милиона паунда за 6 трансфера това лято.

Все пак 104 милиона паунда не са лека сума и вероятно двата отбора ще изчакат до следващото лято, за да влязат в преговори за Балеба. Футболистът няма против това да остане в Брайтън, а неговият договор продължава до 2028 година.

