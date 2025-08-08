ПСЖ има нов стълб в отбрана - защитник за близо 70 милиона евро премина при европейските шампиони

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен уреди нов входящ трансфер. Това е централният защитник Иля Забарни, който пристига в състава на Луис Енрике от отбора на Борнемут за трансферна сума от 67 милиона евро. Сделката бе съобщена от трансферното гуру Фабрицио Романо, който информира, че договорът на бранителя с парижани е за 5 години - до лятото на 2030 г.

ПСЖ привлече Иля Забарни от Борнемут

Забарни ще пътува за Париж преди Суперкупата на УЕФА срещу Тотнъм на 13 август, за да премине медицински прегледи и да бъде официално представен като играч на ПСЖ. Това е първият голям трансфер на френския гранд през това лято. По-рано клубът се подсили с вратаря Ренато Марин, който пристигна като свободен агент от Рома.

ПСЖ спечели требъл през миналия сезон, като впечатли всички с отборната си игра. Отборът на Луис Енрике е изключително добре балансиран, без големи звезди, но с много качество на всяка една позиция. Енрике иска да запази този колектив и внимава с играчите, които пристигат в сплотения му състав. А основната цел пред ПСЖ е ясна: да защити европейската си титла.

По-рано се появиха информации, че Ливърпул може да опита да отмъкне една от звездите на ПСЖ, но на този етап няма никакво развитие в тази посока.