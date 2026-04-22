“Добре, интересна е тая игра! Как пък толкова бързо го позна?“: Нова драма в играта “Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Можете ли да познаете отбора, на който тези петимата са били треньори? Този въпрос колежката Дария Александрова индиректно зададе на колегите си Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Играта “Кой съм аз“ отново тества футболните познания на тримата спортни журналисти, които за поредна седмица се бориха за наградата “Златния човек“. В това издание, на екрана едновременно се показваха петима треньори, а Стефан, Бойко и Николай трябваше да познаят кой е клуба, който и петимата специалисти са водили.

“Добре, интересна е тая игра“

Първите два кръга бяха оспорвани и изцяло посветени на български отбори. И докато Бойко със задоволство каза: “Добре, интересна е тая игра“, на екрана най-накрая се появиха петима световноизвестни треньори. Сред тях бяха Карло Анчелоти, Роберто ди Матео и Антонио Конте. Всъщност на Димитров му трябваше да види само първите двама, за да изстреля верния отговор – Челси.

“Как пък толкова бързо го позна?“

Николай веднага се възмути: “Как пък толкова бързо го позна?“ Но Бойко запази спокойствието си и му обясни, че Роберто ди Матео и Карло Анчелоти няма през кой друг отбор да са минали и двамата. Кой български отбори бяха включени в играта? Успя ли някой да прекъсне хегемонията на Бойко или бързото му мислене за пореден път му донесе наградата “Златния човек“? Кои други теми засегнаха тримата журналисти в предаването? Отговорите на тези въпроси можете да намерите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

