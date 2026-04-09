“Щеше да е готино “На първата си тренировка в Левски отидох с тениска на ЦСКА“: интересни идеи в играта “Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Познавате ли българските спортни звезди? А Световните? Тези свои знания тестваха спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев, Кристиян Недев и Николай Илиев в играта “Кой съм аз“ в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Тази седмица тя беше в обичайния си формат – на екрана излизат подсказки за спортиста, по които участниците трябва да го познаят. Интересното този път беше, че играта не се отнасяше само до футболни личности, а за всякакви спортисти.

Никой не можеше да познае мистериозния спортист

Както във всяко издание на “Кой съм аз“, така и този път, имаше българска следа. Няма как да е иначе, това са едни от най-интересните моменти в предаването. Но за един от българите на Стефан, Янко, Кристиян и Николай им отне прекалено много време да познаят. Първата подсказка за мистериозния спортист излезе на екрана: “Определян съм за един от най-успешните български волейболисти“. Вторият жокер гласеше: “Играл съм за отбори в България, Турция, Франция, Япония и Италия“. Тук Янко пробва отговор – Пламен Константинов. Но не позна.

Стефан даде верен отговор

Излезе и третата подсказка: “Бях част от националния отбор, спечелил бронзов медал на Световното първенство през 2006 година“. Стефан се сети за Матей Казийски, но и той не улучи. Четвъртият жокер гласеше: “След края на кариерата си станах президент на волейболния Левски“. И тук вече Йорданов даде верния отговор – Владимир Николов. На екрана излезе и последната подсказка, която разкриваше, че синовете на вече не чак толкова мистериозния спортист също се занимават с волейбол.

„На първата си тренировка за Левски отидох с тениска на ЦСКА“

Въпреки че Стефан вече беше познал Владо Николов, Николай предложи един допълнителен жокер: “Щеше да е много готина подсказка: “На първата си тренировка за Левски отидох с тениска на ЦСКА“. Кои бяха другите мистериозни спортисти? Имаше ли още българи? Успя ли Стефан да вземе победата в играта “Кой съм аз“ или някой му я открадна? Отговорите на тези въпроси можете да намерите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

