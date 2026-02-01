Дузпа, дълбоко в продълженията, измъкна Реал Мадрид срещу борещ се за оцеляване в Ла Лига

Дузпа, дълбоко в продълженията, измъкна Реал Мадрид в двубоя на „кралете“ срещу борещия се за оцеляване в Ла Лига тим на Райо Валекано. Срещата от 22-ия кръг на първенството, която се състоя на стадион „Сантяго Бернабеу“, завърши при резултат 2:1 за домакините. Попаденията за „белия балет“ бяха дело на Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе. За гостите от Райо точен бе Де Фрутос.

Реал поведе още в 15-ата минута

Двубоят започна по ужасяващ начин за Реал Мадрид, след като още в 9-ата минута Джуд Белингам получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително. Малко след това обаче Винисиус вдигна на крака феновете на „кралете“. Бразилецът се разписа след страхотен индивидуален пробив. До края на първата част „белия балет“ имаше още две добри ситуации за гол, но футболистите на Алваро Арбелоа не успяха да се възползват и да удвоят преднината си.

⏸️ FT: Real Madrid C.F. 2-1 Rayo Vallecano ⚽ 15' Vinicius Jr ⚽ 49' De Frutos ⚽ 90'+10' Kylian Mbappé (p.) Emirates | #RealMadridRayo Posted by Real Madrid C.F. on Sunday, February 1, 2026

Райо изравни веднага след почивката

След почивката играчите на Райо Валекано стигнаха до изравнително попадение. То падна в 49-ата минута и бе дело на Де Фрутос. В средата на второто полувреме Реал бе много близо до втори гол, но удар на Килиан Мбапе срещна напречната греда. Десетина минути преди края на редовното време гостите останаха с човек по-малко, след като Пате Сис бе изгонен с директен червен картон. Малко по-късно гредата отново спаси Райо от гол – този път след удар на Камавинга. В 100-та минута на срещата Реал получи право да изпълни дузпа. Зад топката застана Килиан Мбапе, който донесе трите точки на „кралете“. Малко преди последния съдийски сигнал Райо остана с 9 души на терена, след като Пеп Чевария бе изгонен с втори жълт картон.

Класирането в Ла Лига

След успеха си Реал Мадрид събра 54 точки и заема второто място във временното класиране в Ла Лига. Лидер е съставът на Барселона с 55. Райо Валекано е на 17-та позиция с 22 пункта в актива си и е само на точка от последния изпадащ – Майорка.

