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Испания - Австрия: Кога и къде да гледаме първия елиминационен мач на европейския шампион

01 юли 2026, 20:00 часа 451 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече е в разгара на първата си елиминационна фаза. А вече дойде време да гледаме още един от големите фаворити в 1/16-финалната му среща. Става въпрос за европейския шампион Испания, която завърши първа в групата си и на 2 юли ще срещне Австрия. От своя страна, австрийците завършиха втори в своята група и се озоваха в трудния поток, срещу един от най-трудните съперници.

Испания - Австрия: Начален час и ТВ

Още на старта на участието си на Мондиал 2026, Испания стана част от една от най-големите изненади в турнира. "Ла фурия" завърши наравно 0:0 с дебютанта и тотален аутсайдер Кабо Верде. Но след това възпитаниците на Луис де ла Фуенте взеха две победи и спечелиха Група Н. Австрия записа по една победа, едно равентво и една загуба, като по-добрата ѝ голова разлика, спрямо тази на Алжир, ѝ осигури второто място в Група J.

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Испания

От колко часа ще дават срещата между Испания и Австрия?

Последните официални срещи между Испания и Австрия бяха в квалификациите за Световното първенство през 2002 г. Тогава на австрийска земя двата отбора не се победиха при равенство 1:1, но на испанска територия "ла фурия" победи с 4:1. Сегашната среща между двете страни е насрочена за 22:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще предава мача между Испания и Австрия?

Мачът между Испания и Австрия ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, който ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Австрия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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