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Бензин за Русия: Хуманитарна помощ от Казахстан

01 юли 2026, 20:37 часа 806 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Бензин за Русия: Хуманитарна помощ от Казахстан

Казахстан ще достави на Русия 50 000 метрични тона бензин през юли и август като хуманитарна помощ. Това съобщиха в сряда четири източника на Reuters от бранша. Според информацията, бензинът от марки А-95 и А-92 ще бъде доставян от нефтопреработвателния завод в Павлодар и нефтопреработвателния завод „Конденсат“, който преработва руски суровини.

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„Възможността за доставки на автомобилен бензин, произведен от ТОО „Конденсат“, в близко бъдеще ще зависи от нивото на снабдяване на вътрешния пазар на Казахстан с нефтопродукти“, съобщиха за Ройтерс от Министерството на енергетиката на Казахстан, като отрекоха факта, че Москва е отправила молба за помощ. Ако такива доставки се осъществят, автомобилният бензин ще бъде произведен с използване на суровини, доставяни от руската компания „Татнефт“.

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Източници на информационната агенция също така съобщиха, че доставките и разплащанията по тях могат да бъдат затруднени от рискове, свързани със санкциите, наложени заради войната в Украйна. През лятото, когато търсенето на гориво е особено високо, потреблението на бензин в Русия възлиза на не по-малко от 110 000 тона на ден, уточнява Ройтерс. По-рано стана известно, че Русия е започнала да внася бензин и от Индия.

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На 24 юни Ройтерс съобщи, че Русия е искала да внесе от Казахстан около 50 хил. тона бензин А-92, за да облекчи вътрешния дефицит, предизвикан от спирането на нефтопреработвателните заводи и извънплановите ремонти. На 28 юни Владимир Путин заяви, че още през юли производството на гориво трябва да надхвърли показателите от юни.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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