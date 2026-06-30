Два колоса изгърмяха на Мондиала! Дон Карло преподава и как ще ги стигнем Канада | Точно попадение

Два от основните фаворити на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече отпаднаха. Германия и Нидерландия станаха жертви на рулетката на дузпите, като загубиха съответно от Парагвай и Мароко. Именно това се превърна и в основна тема на епизод 11 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. В епизода бяха обсъдени още обратът на Бразилия срещу Япония и приликата на позицията на Канада от преди малко по-малко от 10 години и тази на България в момента.

Стилът на Нагелсман не отива на Германия

Красимир Киров, председателят на фенклуба на Милан в България и специален гост в епизод 11 на "Точно попадение", сподели мнението си за загубата на Германия от Парагвай още на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Според него в селекцията на Юлиян Нагелсман липсват бързи играчи като Карим Адейеми, а застаряващите звезди като Мануел Нойер и Лирой Сане не трябва да имат основни роли в националния отбор. Той допълни, че стилът, който Нагелсман опитва да налага, не е присъщ за Германия. "Маншафта" трябва да играе силов футбол и да разчита на преса, както правят отборите, водени от Юрген Клоп.

Мароко бързо разгада тактическия план на Нидерландия

Джем Юмеров, спортен журналист на Actualno и Sportlive, отличи експеримента в защитата, който Роналд Куман направи със състава на Нидерландия като основна причина за загубата от Мароко. Според него "атласките лъвове" бързо са разгадали плана на селекционера на "лалетата" и именно на това се дължи доброто им представяне в атака, особено през първото полувреме. Той отличи още силното представяне на 18-годишния Аюб Буади, чиито игри следи изкъсо на Мондиала.

Как Карло Анчелоти измайстори обрата на Бразилия срещу Япония и кога България ще настигне Канада във футбола - гледайте в YouTube: