Всички мачове на Световното първенство – 02.07.2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада продължава с пълна сила. Фазата на 1/16-финалите на надпреварата е към своя край, а феновете тръпнат в очакване да научат кои ще са последните отбори, които ще си осигурят участие в следващия етап на турнира, както и кои тимове ще трябва да си съберат багажа и да се приберат у дома.

Ден №22 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

Програмата на Ден №22 на Световното първенство по футбол включва само два мача, но те обещават да бъдат изключително любопитни. Първият двубой, който феновете ще могат да гледат е между САЩ и Босна и Херцеговина. След това пък предстои сблъсъкът между Испания и Австрия.

В колко часа започват мачовете от Ден №22 на Световното?

Първият мач от програмата на Ден №22 на Световното първенство между САЩ и Босна и Херцеговина ще започне в 03:00 часа българско време. Срещата между Испания и Австрия е насрочена за 22:00 часа.

Кои телевизии ще дават двубоите от Ден №22 на Мондиал 2026?

Всички мачове от Ден №22 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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