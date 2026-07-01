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Яник Синер мина на ходом през корав португалец и счупи знаменит рекорд

01 юли 2026, 19:49 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Яник Синер мина на ходом през корав португалец и счупи знаменит рекорд

Защитаващият титлата си от Уимбълдън Яник Синер се класира за третия кръг на надпреварата. Поставеният под номер 1 в схемата италианец победи след два тайбрека Нуно Боржеш от Португалия със 7:6(4), 7:6(2), 6:4. Срещата продължи два часа и 34 минути

Световният №1 продължава защитата на титлата си на Уимбълдън

В първия сет се игра без пробиви, но Синер спечели тайбрека със 7:4 и поведе в резултата. Номер 48 в света Боржеш оказа упорита съпротива и беше на точка от спечелването на втория сет, но номер 1 в света беше непоколебим, когато трябваше, като избегна още една дълга битка.

Португалецът водеше през целия втори сет, но сервирайки при резултат 5:4, той заби бекхенд в мрежата при сетбол и плати цената, когато Синер направи пробив и след това отбеляза шест точки подред, за да спечели втория тайбрек в мача. Той доминираше след това, за да постигне рекордна за Италия 95-та победа в мач от Големия шлем, изпреварвайки Никола Пиетранджели.

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В третия кръг Синер ще играе с Дженсън Бруксби (САЩ), който елиминира Игнасио Бусе (Перу) с 6:2, 6:2, 6:3.

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Уимбълдън Яник Синер Нуно Боржеш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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