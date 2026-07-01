Яник Синер мина на ходом през корав португалец и счупи знаменит рекорд

Защитаващият титлата си от Уимбълдън Яник Синер се класира за третия кръг на надпреварата. Поставеният под номер 1 в схемата италианец победи след два тайбрека Нуно Боржеш от Португалия със 7:6(4), 7:6(2), 6:4. Срещата продължи два часа и 34 минути

Световният №1 продължава защитата на титлата си на Уимбълдън

В първия сет се игра без пробиви, но Синер спечели тайбрека със 7:4 и поведе в резултата. Номер 48 в света Боржеш оказа упорита съпротива и беше на точка от спечелването на втория сет, но номер 1 в света беше непоколебим, когато трябваше, като избегна още една дълга битка.

Jannik Sinner passes Nicola Pietrangeli as the Italian man with the most Grand Slam match wins.



95.



At only 24 years old… that’s a huge achievement.



🇮🇹🦊 pic.twitter.com/YP2Gy0TTon — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Португалецът водеше през целия втори сет, но сервирайки при резултат 5:4, той заби бекхенд в мрежата при сетбол и плати цената, когато Синер направи пробив и след това отбеляза шест точки подред, за да спечели втория тайбрек в мача. Той доминираше след това, за да постигне рекордна за Италия 95-та победа в мач от Големия шлем, изпреварвайки Никола Пиетранджели.

В третия кръг Синер ще играе с Дженсън Бруксби (САЩ), който елиминира Игнасио Бусе (Перу) с 6:2, 6:2, 6:3.

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