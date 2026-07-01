They're not coming home! Англия трябваше да мине през ада, но обърна ДР Конго и е на 1/8-финал на Мондиал'26!

Националният отбор по футбол на Англия продължава похода си на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада и се класира за 1/8-финалите на надпреварата. „Трите лъва“ достигнаха до тази фаза на турнира, след като обърнаха ДР Конго в много динамичен двубой. Срещата завърши при резултат 2:1 за островитяните, които губеха в резултата до 75-ата минута. В големия герой за Англия се превърна Хари Кейн, който реализира и двете попадения за тима на Томас Тухел.

Първото полувреме бе изключително динамично

ДР Конго стартира ударно двубоя и стигна до гол още в 7-ата минута. Брайън Сипенга овладя отлично една топка в наказателното поле и с мощен удар в близкия ъгъл матира Джордан Пикфорд. След попадението играчите на „трите лъва“ опитаха да притиснат съперника, но неуспешно. Десетина минути преди края на редовното време на първата част Англия имаше две отлични възможности да изравни. Удар на Хари Кейн с глава обаче бе отразен майсторски от стража на Конго, а след това изстрел на Рашфорд бе изчистен от голлинията.

В 42-ата минута Конго се размина със сигурен гол. След пробив по дясното крило топката стигна до Уиса, който от няколко метра стреля, но не уцели вратата и топката се чукна от външната страна на лявата греда. Само 120 секунди по-късно футболистите на Англия имаха сериозни претенции за дузпа, след като Хари Кейн бе повален в наказателното поле от вратаря на Конго. Съдийската бригада обаче прецени, че няма достатъчно предпоставки, за да бъде посочена бялата точка. Малко преди края на полувремето Кейн стреля силно от близко разстояние, но точно в тялото на стража на африканците.

Стражът на Конго направи страхотен мач, но Хари Кейн бе над всички

England All-Time Goal Leaders 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Harry Kane: 84

Wayne Rooney: 53

Bobby Charlton: 49

Gary Lineker: 48

Jimmy Greaves: 44 pic.twitter.com/EytA9yXFKL — CBS Sports (@CBSSports) July 1, 2026

Англия опита да наложи натиск над Конго още в самото начало на второто полувреме. Джуд Белингам се оказа на добра позиция в 47-ата минута, но ударът му бе отразен от вратаря на африканците. Малко по-късно Рашфорд навлезе в наказателното поле на съперника и стреля, но топката мина покрай десния страничен стълб на вратата. Стражът на Конго трябваше да се намесва и в 53-ата минута, когато Белингам стреля от близко разстояние. Лионел Мпаси обаче отново демонстрира класата си и спаси.

В средата на второто полувреме Конго стигна до поредно добро положение пред вратата на Англия, но ударът на Мбаку бе избит от защитник. Около четвърт час преди края на редовното време на срещата „трите лъва“ изравниха. Антъни Гордън намери по отличен начин Хари Кейн в наказателното поле и нападателят на Байерн Мюнхен се разписа с глава за 1:1. В 86-ата минута голямата звезда на Англия донесе успеха на своя тим с майсторски удар от границата на наказателното поле.

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