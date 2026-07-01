Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа: България е надхвърлила 2% от БВП за разходи за отбрана

Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, прие върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич. Двамата са обсъдили повишаването на отбранителните способности на страната ни и на Европа, както и усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО в условията на променената геополитическа среда на сигурност.

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„Страната ни прие национален план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Този план ни дава увереност, че ще продължим изграждането на необходимите способности за изпълнение на съюзните и националните ангажименти. Това е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност, развитието на инфраструктурата, отбранителната индустрия и икономическото развитие на страната“, каза адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната.

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„България вече е надхвърлила изискването за 2% разходи за отбрана. И бях изключително доволен днес да науча, че сте в много стабилна тенденция да достигнете 5% до 2035 година. Радвам се, че имате съвсем ясни планове как да превърнете този финансов ресурс в реални способности“, обяви ген. Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

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