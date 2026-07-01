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Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне

01 юли 2026, 19:26 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на иновациите и растежа
Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че срещата с представители на „Лукойл“ е била „една много важна, много решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност, тъй като „Лукойл“ актив от структуроопределящо естество за българската икономика и за българския пазар на петрол и на горива“. По думите му това е „една голяма победа и за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление“.

Пулев посочи, че „Лукойл-България“ беше пред ръба да бъде затворена като дейност, като операции, тъй като те нямаха достъп до най-ефективните суровини, до петрол, който е нужен на база на техническите параметри и спецификации рафинерията да работи ефективно“. Той допълни, че е имало „риск от затваряне на самата рафинерия“ по време на предишното управление и работата на предишния особен търговски управител. „Той не е давал сигнали нито за това, нито за каквото и да е било друго, тъй като липсваше абсолютно пълна отчетност към Народното събрание“, каза министърът.

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По думите му правителството е предприело „решителни мерки, така че да се коригират всички законодателни режими, да има вече официален диалог с новия особен търговски управител, да се получава обратна връзка за актуалното състояние“.

Пулев заяви, че разговорите с „Литаско“ могат да доведат до отпадане на арбитражния спор. Той заяви, че според него „по времето на Борисов едно скандално, безпрецедентно изказване, 30 секунди в Комисия по енергетика, доведе до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 милиарда евро“. „Това беше един доста нескопосен опит да се национализира частна собственост. И оттам започна една пълна каскада от събития“, заяви той.

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Министърът посочи, че има „официално внесен иск против българската държава“ и „спор в размер на 3 милиарда евро“. По думите му вследствие на това „Литаско“ е започнала да блокира сметки и достъп до контрагенти на „Лукойл-България“, което е ограничило работата на рафинерията. „Те нямаха достъп до договори, до доставка на суровини от всички търговци, които са регистрирани в Швейцария, които са най-основният голям набор от контрагенти на „Лукойл България“, каза Пулев.

Той обясни, че правителството е сменило Румен Спецов като особен търговски управител и е предприело законодателни промени, за да има повече отчетност и да бъде защитена частната собственост. „Независимо дали активът е швейцарски, руски, английски, ние сме държава от Европейския съюз, ние трябва да съхраним частната собственост“, заяви Пулев.

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Министърът подчерта, че са били предприети действия за предотвратяване на „огромен срив в пазара на горивата и петролните продукти в България“. Той обърна внимание и на производството на керосин, определяйки го като критичен продукт в условията на световен дефицит. „Успяхме да осигурим и нужното количество керосин, така че съответно цялостната динамика да не се промени, да може „Лукойл-България“ да работи непрекъснато, да може да избегне всички оперативни, технически и финансови рискове, така че да не застрашим българските потребители“, каза Пулев.

По отношение на дерогацията той уточни, че тя изтича през октомври и съобщи за проведени разговори с представители на ОФАК. „Те дори изявиха желание при получаване на нужната информация да подновят този лиценз за дерогацията още преди неговото изтичане“, заяви министърът.

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Пулев подчерта, че реформите и деблокирането на плащанията ще бъдат в полза единствено на българския актив. „Няма нито един евроцент да стигне до руските собственици“, каза той. Според него разговорите с „Литаско“ не нарушават санкциите и няма да застрашат получаването на нов лиценз за дерогация.

Той коментира и предложенията държавата да придобие рафинерията, като заяви, че „точно този нескопосан опит за национализация на частна собственост доведе до 3 милиарда искове към българската държава“.

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Лукойл война Украйна санкции Русия Александър Пулев Литаско
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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