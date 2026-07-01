Нещо се случва с Лукашенко: Защо последните думи на Путин тревожат наблюдателите

Какво се случва в последните дни около беларуския президент Александър Лукашенко (там се навързаха една поредица от странни събития, които определено се нуждаят от обяснение)? Същевременно за какво свидетелстват последните изявления на Владимир Путин, който си позволи в прав текст за първи път да изрече неща, които досега не беше казвал? Руският журналист и телевизионен водещ Михаил Фишман, бивш главен редактор на руската редакция на Newsweek, казва интересни неща в свой анализ за nv.ua, като на няколко пъти акцентира на това, че нещо в цялата картинка сякаш ни убягва.

Кризата с горивата в Русия и инатът на Путин

На първо място следва да се каже, че недостигът на бензин в Русия вече прерастна в такъв сериозен проблем, че се наложи дори самият Путин официално да го признае пред придворния си журналист Павел Зарубин. Разбира се, Путин използва формулировката, че има някои трудности, но те се преодоляват. В същото време той продължава упорито да твърди, че няма да преговаря с Украйна, че исканията му не са се променили, че няма да се съгласи на замразяване по фронтовата линия - иска Донбас да му бъде предаден и чак след това, може би!, ще си помисли какво да прави с Херсон и Запорожие.

На какво се дължи този инат на Путин, пита журналистът.

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От една страна на всички е ясно, че Путин формира представите си за войната от докладите, които му носят на бюрото генералите. Те му съобщават, примерно, че Константиновка е превзета на 96%, и той вярва безрезервно в това. Путин има изкривена представа и я обработва в главата си в този вид, в който я чува от приближените си. Иска му се да вярва във всичко това. Затова от устата му чуваме да се леят твърдения, напълно откъснати от реалността. В неговата реалност Донбас ще бъде превзет буквално още утре.

От друга страна, Путин все пак по един или друг начин започва да усеща, че руската армия се е озовала в задънена улица и той трябва по някакъв начин да го обясни, казва журналистът в анализа си. "Защото, ако всичко беше толкова добре и руската армия напредваше толкова блестящо, колкото той твърди, тогава защо изобщо го обсъждаме? Просто ще изчакаме още няколко дни и готово. Но не, Путин чувства нужда да обясни - това значи, че той разбира, че нещо не е наред."

В същото време Путин не иска да използва вариантите за ескалация, защото те носят голям риск за него. И ядрените оръжия, и мобилизацията, а сега ако прибавим към това и Александър Лукашенко - всичко това не е решение на проблема, а заплаха за него самия.

Как да се измъкне от войната?

Да се ​​измъкне от войната? Путин не вижда как. Затънал е в нея; ако я спре сега, това би означавало да признае поражението си и би му създало големи проблеми вътре в Русия. В капан е, а войната се е превърнала в куфар без дръжка - хем е трудно да го носи, хем не може да го остави, защото не знае какво може да се случи.

Пак в интервюто пред Зарубин, Путин дори разкри някои подробности, което не беше правил преди. Той каза: "Вижте, Киев ни предлага това, но ние няма да се съгласим. Той предлага да ограничим войната до територията на тези четири региона (Донецка, Луганска област, Запорожие и Херсонска област - бел. ред.), но ние няма да се съгласим. Той предлага да не се бомбардираме взаимно, ние и на това няма да се съгласим." Това е неговият начин да обясни на руските граждани защо украинските дронове ще продължат да летят към Русия.

При това е ясно, че Путин все още не е загубил надежда в Тръмп; все още вярва, че има шанс, чрез Тръмп, да обърне ситуацията в своя полза, добавя журналистът.

Ситуацията около Лукашенко е доста мътна

Сега ако се върнем на Лукашенко, наистина е интересно какво се случва тук. Първо украинският президент го заплаши, а след това оттегли заплахите си, защото проблемът уж бил решен и Лукашенко направил това, което се искало от него. Вижте повече: Бунт в беларуската армия, ако Минск нападне Украйна. Лукашенко все пак е изпълнил искането на Зеленски. В същото време има много сигнали, че Путин оказва натиск върху Лукашенко, за да се намеси Беларус още по-дълбоко във войната срещу Украйна.

Тук въпросът е как точно Путин разчита на ескалация чрез Беларус предвид очевидния за всички факт, че беларуската армия представлява твърде незначителен актив във войната и със сигурност не може да противостои на украинската. А и Лукашенко е наясно, че реши ли да задейства армията си, не се знае по кого ще започнат да стрелят беларусите.

Същевременно руснаците не могат да разположат нов свой контингент в Беларус, просто защото Москва няма вече достатъчно войници, за да ги прехвърли там и оттам да подеме нова офанзива.

Ако пък се използва беларуската инфраструктура за атаки срещу Украйна, тя веднага става законна цел за украинската армия. Това е нежелателно както за Лукашенко, така и за Путин, тъй като в момента Русия отчаяно се нуждае от внос на гориво и си го осигурява именно от Беларус. Тръгнат ли украинците да бомбардират цистерните, идващи от Беларус, положението ще стане плачевно. А Русия няма достатъчно ПВО, за да предпази собствената си територия, какво остава да пази беларуските рафинерии.

Затова руският журналист набляга на следното - остава усещането, че нещо пропускаме, защото може би нещо се обсъжда в момента зад кулисите? От гледна точка на външен наблюдател не е съвсем ясно как една ескалация от страна на Путин би подобрила позицията на Москва. А не виждаме и никакво желание от страна на Лукашенко да участва в това по какъвто и да е начин. Явно наистина предстои да видим развръзката съвсем скоро.

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