Коя е олигархията, която бори Радев: Анализ с имена от Кристиян Шкварек (ВИДЕО)

Аз не разбирам толеранса от сто дни, това е от мантрите в българската политика, от които няма смисъл.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият анализатор Кристиян Шкварек, коментирайки заявките за бюджета на “Прогресивна България”.

С бюджета обаче нещата стоят като прогноза - дали ще се съберат пари, дали ще се реализират политиките. Това няма как да можем да го кажем, но заявката е притеснителна. Ние не просто не можем да живеем на 3% дефицит, ние не трябва да живеем по принцип на дефицит, посочи Шкварек.

Аз се надявам да са заложили по-големи капиталови разходи, които се очакват, за да не завършим на този дефицит, каза Шкварек. Той припомни, че хората, които са излезли зимата на протест, са недоволствали срещу Делян Пеевски. Сега излезе най-тясното ядро на демократичната общност, което не е на власт, срещу изрази мнение Шкварек.

Нямаше един човек на протест, когато Денков и Асен Василев управляваха с Пеевски. Сега демократичната общност ще протестира, докато дойде на власт. Ето защо моята прогноза е, че тази общност ще продължи да протестира, каза Шкварек.

Относно скандала от деня, в който Демерджиев обвини Борисов за намеса в договорите мантинелите, Шкварек попита това как ще ни помогне да разберем дали живеем в държава, в която някой се бори с олигархията. Радев да изкара списък с олигарсите, кои са те? Ако не е той, да го направи демократичната общност, ако не е тя, да го направят НПО-та.

Има олигархия, а никой не ни казва коя е. Всяка политическа общност у нас е свързана с някакви представители на олигархията, посочи още Шкварек.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.