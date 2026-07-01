Русия стигна дотук: Петролният гигант вече внася бензин от Индия

Русия е започнала да внася бензин по море от Индия, за да се справи с недостига на гориво, в който изпадна след като украинците систематично разсипват една по една петролните й рафинерии. Източник от индустрията е заявил пред агенция Ройтерс, че най-малко 60 000 метрични тона бензин вече са изпратени от Индия за Русия.

Друг източник съобщава, че са изпратени два танкера, превозващи по 30 000-40 000 тона всеки. Трети източник казва, че Русия планира да внася общо 400 000 тона бензин месечно от различни страни, включително от съюзника си Беларус, която вече доставя гориво на Русия.

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Консумацията на бензин в Русия през лятото е най-малко 110 000 тона на ден. Все още не е ясно коя индийска рафинерия ще доставя бензин на Русия. Според Ройтерс, Беларус почти е утроила железопътните си доставки на бензин до Русия, достигайки над 70 000 тона през първата половина на юни в сравнение с първата половина на май.

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