ДПС пред разпад? Какво става? Поглед отвътре с Мехмед Юмер (ВИДЕО)

Болезнено и мъчително виждаме как хегемонията на империята ДПС в смесените региони върви към своя залез. Това беше ясно още в големия разлом между Ахмед Доган и Делян Пеевски. ДПС след 19 април се оказа единствената оцеляла системна партия на прехода.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Мехмед Юмер, коментирайки в специален анализ за медията ни отлъчването на ключови фигури от партията на Делян Пеевски.

По думите на журналиста ДПС е тръгнала като кауза, но се е преориентирала към политико-олигархичен модел на управление. Това в смесените региони е довело до регионален феодализъм. Хората са били поставени под тежи зависимости от т.нар. “деребеи”.

Негодуванието сред хората е факт. Един възрастен човек ми обясни разпада на структурите - в Кирково, Нови пазар и други. Според този човек ДПС вече не е в сърцата на хората, всичко опира до интереса. Когато интересът започва да клати феса, се случва това, категоричен е Мехмед Юмер. Той е категоричен, че партията никога повече няма да бъде монолитна.

Философията на ДПС преди беше: ръката може да се счупи, но да остане в ръкава, тоест хората да не разбират какво става. Сега много се промени всичко - особено след като “Прогресивна България” има пълната власт, сега тя няма нужда от партия балансьор като ДПС, счита Юмер. Той прогнозира, че е твърде вероятно да се върви към нова формула, когато дойде време са местните избори. Хората могат да издигнат независими кандидати с инициативни комитети и да търсят по този начин да се откачат от този местен феодализъм, който ги владее 35 години, разсъждава в предаването още журналистът на база наблюденията му по места.

Регионалният феодализъм изглежда така: когато назначите дори прислужничка в детската градина, извличате рента за правилната партия. Хората наистина са измъчени и изтощени. Видях заглавия в пресата как хората се надяват Радев да ги освободи по места от този феодализъм, каза още Юмер.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.