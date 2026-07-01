Украйна разруши важен за руснаците мост по магистралата Мариупол-Донецк, атакува и завод на Роскосмос (ВИДЕО)

Украинските сили не спират да слагат непреодолими бариери пред руската логистика в окупираните територии, като един от последните случаи засега е удар и разрушаване на мост по магистралата Донецк–Мариупол. Снимки от случилоот се бяха публикувани на 1 юли от украински канали за наблюдение и руски Z-блогъри. Руският военен кореспондент и пропагандист Андрей Руденко признава, че нападението е било "прецизно" и "много мощно".

More fallout from last night's drone strike on the Donetsk–Mariupol highway bridge



Earlier, another bridge near Novoazovsk was also destroyed.



Kyiv appears to be methodically tightening the logistical noose around Russian-controlled Donetsk. https://t.co/x7q2PUIn1o pic.twitter.com/aY3rF1L4BB — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

"Напълно възможно е да са използвали балистично оръжие или безпилотен летателен апарат от авиационен тип с много мощна бойна глава. Врагът прекъсва логистиката“, заяви той.

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Сутринта на 1 юли Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за атака срещу пътен мост над река Мали Калчик, близо до Гранитно в Донецка област.

"Властите" на така наречената Донецка народна република (ДНР), инсталирани от Кремъл, също потвърдиха срутването на моста. В момента движението там е блокирано и превозните средства се пренасочват през село Кременовка. Първи удар по моста пък беше нанесен на 18 юни.

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В Московска област са без ток

Междувременно беше предизвикана авария в подстанция в Московска област. Част от потребителите там са останали без ток, а Михаил Соболев, кмет на район Котелники, съобщи за авария в обекта на "Росети - Московска област".

„Росети – Московска област“ съобщи, че електроснабдяването на част от потребителите в районите Люберци и Котелники се възстановява след "техническа авария" в подстанцията. Според компанията в няколко населени места се извършват спешни възстановителни работи. В тях участват 20 екипа (68 електротехници) и 20 единици специализирана техника. В експлоатация са и системи за резервно електрозахранване. Разположени са 60 резервни източника на електроенергия, които временно осигуряват електроенергия на потребителите.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA идентифицира въпросната 110-киловолтова подстанция като подстанция № 540 в Красково.

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Атака в Пенза срещу научноизследователски институт

В Пенза украинските сили пък атакуваха АО „НИИФИ“ (Научноизследователски институт за физически измервания), съобщи ASTRA на база на геолокализирани видеокадри, а генщабът на Украйна по-късно потвърди нападението.

Губернаторът Олег Мелниченко по-рано потвърди атаката срещу региона. Рано сутринта той написа, че отломки от дрон в Пензенска област са повредили електропроводи и са паднали върху незавършена сграда, като няма пострадали. По-късно той съобщи, че е имало атака с дрон срещу град Пенза. „Намирам се на обекта, където работят аварийните служби. Според предварителна информация няма жертви“, заяви той.

Институтът разработва, произвежда и тества сензори, оборудване за обработка и диагностични системи за ракетно-космически технологии. Предприятието се намира в Пенза и е част от холдинга „Руски космически системи“ (Държавна корпорация Роскосмос).

В Пенза вероятно е била ударена и електроподстанция „Маяк“, разположена в близост до целулозно-хартиената фабрика „Маяк“ (ОАО „Маяк“), според анализа на ASTRA. ОАО „Маяк“ е най-старият завод за целулоза и хартия в Пенза, основан през 1850 г., и един от най-големите производители на хартия в Русия.

Според друг анализ на ASTRA в помещенията на ПАО „Туланефтепродукт“ в Тула е избухнал пожар. Причината за дима засега не е известна. Руските власти не са коментирали информацията. По-рано за региона беше обявена тревога за опасност от въздушно нападение.

ПАО „Туланефтепродукт" е ключов оператор на пазара за нефтопродукти в Тула, част от "Роснефт", и управлява мрежа от бензиностанции. Логистичната инфраструктура на компанията се основава на големи нефтобази, включително нефтобазата в Тула, чийто резервоарен парк се състои от осем резервоара с общ капацитет от приблизително 13 400 кубични метра за съхранение на бензин A-92 и A-95, както и на дизелово гориво.