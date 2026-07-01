Украйна разруши важен за руснаците мост по магистралата Мариупол-Донецк, атакува и завод на Роскосмос (ВИДЕО)

Украинските сили не спират да слагат непреодолими бариери пред руската логистика в окупираните територии, като един от последните случаи засега е удар и разрушаване на мост по магистралата Донецк–Мариупол. Снимки от случилоот се бяха публикувани на 1 юли от украински канали за наблюдение и руски Z-блогъри. Руският военен кореспондент и пропагандист Андрей Руденко признава, че нападението е било "прецизно" и "много мощно".
More fallout from last night's drone strike on the Donetsk–Mariupol highway bridge— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026
Earlier, another bridge near Novoazovsk was also destroyed.
Kyiv appears to be methodically tightening the logistical noose around Russian-controlled Donetsk. https://t.co/x7q2PUIn1o pic.twitter.com/aY3rF1L4BB
"Напълно възможно е да са използвали балистично оръжие или безпилотен летателен апарат от авиационен тип с много мощна бойна глава. Врагът прекъсва логистиката“, заяви той.
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Сутринта на 1 юли Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за атака срещу пътен мост над река Мали Калчик, близо до Гранитно в Донецка област.
"Властите" на така наречената Донецка народна република (ДНР), инсталирани от Кремъл, също потвърдиха срутването на моста. В момента движението там е блокирано и превозните средства се пренасочват през село Кременовка. Първи удар по моста пък беше нанесен на 18 юни.
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В Московска област са без ток
Междувременно беше предизвикана авария в подстанция в Московска област. Част от потребителите там са останали без ток, а Михаил Соболев, кмет на район Котелники, съобщи за авария в обекта на "Росети - Московска област".
„Росети – Московска област“ съобщи, че електроснабдяването на част от потребителите в районите Люберци и Котелники се възстановява след "техническа авария" в подстанцията. Според компанията в няколко населени места се извършват спешни възстановителни работи. В тях участват 20 екипа (68 електротехници) и 20 единици специализирана техника. В експлоатация са и системи за резервно електрозахранване. Разположени са 60 резервни източника на електроенергия, които временно осигуряват електроенергия на потребителите.
Руският опозиционен Telegram канал ASTRA идентифицира въпросната 110-киловолтова подстанция като подстанция № 540 в Красково.
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Атака в Пенза срещу научноизследователски институт
В Пенза украинските сили пък атакуваха АО „НИИФИ“ (Научноизследователски институт за физически измервания), съобщи ASTRA на база на геолокализирани видеокадри, а генщабът на Украйна по-късно потвърди нападението.
Губернаторът Олег Мелниченко по-рано потвърди атаката срещу региона. Рано сутринта той написа, че отломки от дрон в Пензенска област са повредили електропроводи и са паднали върху незавършена сграда, като няма пострадали. По-късно той съобщи, че е имало атака с дрон срещу град Пенза. „Намирам се на обекта, където работят аварийните служби. Според предварителна информация няма жертви“, заяви той.
Институтът разработва, произвежда и тества сензори, оборудване за обработка и диагностични системи за ракетно-космически технологии. Предприятието се намира в Пенза и е част от холдинга „Руски космически системи“ (Държавна корпорация Роскосмос).
В Пенза вероятно е била ударена и електроподстанция „Маяк“, разположена в близост до целулозно-хартиената фабрика „Маяк“ (ОАО „Маяк“), според анализа на ASTRA. ОАО „Маяк“ е най-старият завод за целулоза и хартия в Пенза, основан през 1850 г., и един от най-големите производители на хартия в Русия.
Според друг анализ на ASTRA в помещенията на ПАО „Туланефтепродукт“ в Тула е избухнал пожар. Причината за дима засега не е известна. Руските власти не са коментирали информацията. По-рано за региона беше обявена тревога за опасност от въздушно нападение.
ПАО „Туланефтепродукт" е ключов оператор на пазара за нефтопродукти в Тула, част от "Роснефт", и управлява мрежа от бензиностанции. Логистичната инфраструктура на компанията се основава на големи нефтобази, включително нефтобазата в Тула, чийто резервоарен парк се състои от осем резервоара с общ капацитет от приблизително 13 400 кубични метра за съхранение на бензин A-92 и A-95, както и на дизелово гориво.