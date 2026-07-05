Килиан Мбапе изведе Франция към 1/4-финалите след трудна победа над "провокаторите" на Мондиал 2026

Отборът на Франция продължава към 1/4-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Петлите" постигнаха успех с 1:0 над Парагвай в 1/8-финалния си сблъсък във Филаделфия. След неособено интересно първо полувреме, в което южноамериканският тим показа добра организация в отбрана, шампионите от 2018 година все пак стигнаха до попадение. То дойде благодарение на Килиан Мбапе, който реализира от дузпа за своя гол №7 на настоящия турнир, с което изравни Лионел Меси на върха на голмайсторската листа.

Франция преодоля Парагвай

Франция влезе в мача със статута си на фаворит, но футболистите на Парагвай имаха самочувствие след успеха над Германия в предния си мач. Очаквано тимът на Дидие Дешан започна по-активно и се настани в наказателното поле на съперника. Южноамериканците обаче бяха организирани в защита и не позволиха на Франция да стигне до ранен аванс. В 22-а минута "петлите" стигнаха до първата си по-опасна ситуация, когато Ману Коне стреля, но ударът му рикошира в гърба на защитник и излезе в аут. Десетина минути по-късно Адриен Рабио също пробва късмета си, но не намери целта. Моменти след това Жул Кунде отправи първия точен изстрел в мача, но топката попадна право в ръцете на Орландо Хил.

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Дузпа реши Парагвай - Франция

В самия край на първата част Усман Дембеле и Ману Коне пропуснаха добри възможности да изведат своя отбор напред в резултата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Второто полувреме започна с нова ситуация пред вратата на Парагвай, но отново неуспешна. Малко след това пред Килиан Мбапе се откри първа възможност, но нападателят на Реал Мадрид не успя да се ориентира добре и пропиля шанса. От повторенията се видя, че той е играл и с ръка. В 54-тата минута Ману Коне бе близо до това да открие резултата, но и неговият удар попадна в обсега на Хил. Десетина минути по-късно съдията посочи бялата точка след намесата на ВАР за нарушение на Диего Гомес срещу Дезире Дуе. Килиан Мбапе застана зад топката и прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Парагвайският отбор бе изключително провокативен, като на няколко пъти извърши ненужни умишлени нарушения, а при изпълнението на дузпата футболист в бяло се опита да попречи на Мбапе, търкайки бутоните си в точката за изпълнение. Минути преди края на редовното време Хил отрази силен удар на Мбапе. В самия край южноамериканците хвърлиха всички сили в атака, но така и не стигнаха до нещо опасно пред Майк Менян. "Петлите" се опитаха да удвоят аванса си, но Хил отрази великолепно удар на Мбапе и така срещата приключи 1:0.

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