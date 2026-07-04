Григор Димитров саморъчно съживи "мъртвец" и си направи живота труден, но оцеля в 5-сетов трилър на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров успя да победи италианеца Матео Беретини с 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 за над 3 часа и 30 минути игра в драматичен мач от третия кръг на Уимбълдън 2026. Българинът, който участва с "уайлд кард", пречупи финалиста на Уимбълдън от 2021-ва в пет сета, въпреки че можеше да го направи и в три. Димитров взе уверено първите две части, но в третата Беретини го проби с първия си брейкбол в мача, а след това, сервирайки за сета, спаси две точки за пробив. Италианецът успя да изравни сетовете, но в последната пета част Гришо надделя.

Григор Димитров отстрани Матео Беретини и е на 1/8-финал

Потокът за Димитров в турнира изглежда много добър, като може да се възползва от него, стига да бъде здрав и да запази доброто си равнище на игра. На 1/8-финалите българският тенисист ще срещне 114-ия в света британец Артър Фери, а след това потенциални съперници на българина могат да бъдат Алекс де Минор на 1/4-финал, Александър Зверев на 1/2-финал и Новак Джокович/Яник Синер на финал. Де Минор има само един четвъртфинал на Уимбълдън, а Зверев е по-добрата опция от Джокович и Синер за полуфинален съперник.

Григор започна уверено срещата, като още на второто си подаване записа сервис гейм на нула. Веднага след това успя и да пробие Беретини с първия си брейкбол в мача, за да поведе с 3-1, възползвайки се от множеството непредизвикани грешки на съперника. Гришо затвърди пробива с нов сервис гейм на нула за 4-1, а после имаше нов шанс да пробие, повеждайки с 40:15. Беретини обаче оцеля и успя да обърне гейма и да се задържи в сета. Григор все пак не допусна напрежение на свой сервис до края на сета и спечели под контрол с 6-3 гейма.

Втората част започна солидно за сервиращите, като нито един от двамата не позволи на опонента си да го застраши. При 2-1 Беретини стигна до 40:40, но не и до точка за пробив, като Григор успя да изравни геймовете. Двамата се захапаха гейм за гейм до 4-4, когато Григор нанесе своя удар. Българинът стигна до 40:30 и с единствената си точка за пробив в сета успя да пробие и да поведе с 5-4. Последва сервис гейм на 15, с който Гришо спечели втората част с 6-4 гейма.

Във втори пореден мач Григор имаше претенции към организаторите за затварянето на покрива

И третият сет започна силно за Григор, който записа сервис гейм на нула в самото начало, а в третия гейм стигна и до точка за пробив, но не се възползва. В средата на сета обаче Матео Беретини най-после успя да стигне до брейкбол и успя да се възползва от първия си такъв в мача, за да пробие и да поведе с 4-2. Моментът се оказа повратен, като Григор опита да се задържи в сета при 3-5. Той спаси сетбол, а после стигна до два отделни брейкбола, но не успя да реализира нито един от двата. В крайна сметка Беретини взе трудно подаването си, а Григор загуби сета с 3-6 гейма.

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След по-дълга пауза за затваряне на покрива на корта, заради която Григор се оплака на организаторите, мачът продължи. Още в първия гейм обаче Димитров бе пробит. Беретини стигна до 40:30 и веднага се възползва от точката си за пробив, за да поведе. Пробивът бе затвърден, но в средата на сета Димитров успя да го върне. При 2-3 Гришо поведе с 40:15, като се възползва от втория си брейкбол, за да изравни геймовете за 3-3. Последва размяна на три поредни гейма на нула, като Димитров поведе с 5-4. Беретини изравни за 5-5, а след това проби на 15 за 6-5. Италианецът сервира за сета и не сбърка, спечелвайки подаването си на нула - Григор загуби сета с 5-7 гейма.

Последната пета част започна с размяна на три сервис гейма на 15, за да може Григор да поведе с 2-1 гейма. След това българинът стигна до пробив, като поведе с 40:15, а от втория брейкбол направи резултата 3-1. Българинът затвърди пробива със сервис гейм на нула за 4-1. Беретини спечели следващото си подаване на 15 за 2-4, но Димитров направи нов сервис гейм на нула, за да поведе с 5-2. Беретини също записа сервис гейм на нула за 3-5, но само за да види как Димитров затваря мача с нов сервис гейм на 15 за 6-3 гейма.

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