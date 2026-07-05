Шампион от Формула 2 и пилот от Ред Бул-семейството ще спорят за едно от най-желаните места във Формула 1

Сезонът на промените в стартовата решетка на Формула 1 ще започне с гръм и трясък, тъй като един ветеран и един изгряващ новобранец ще се борят за първото от многото новоотворени места. Формула 1 е безмилостен спорт, в който само 22 пилоти получават шанса да седнат зад волана седмица след седмица. Ако резултатите спадат, състезателите са тези, които биват отхвърлени, а тези ценни места се грабват за миг от амбициозни пилоти. Въпреки че сме едва на една трета от настоящата кампания, в средната група вече се очертава ясна разлика в качеството, като Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул (или по-скоро магията на Макс Верстапен) остават като непробиваема четворка начело.

Бъдещето на един определен пилот е под сериозна заплаха

Тъй като останалите отбори започват да изостават от очакваните си резултати, вниманието се насочи към пилотите и предстоящите промени в състава, тъй като правилата продължават да налагат адаптация. Макс Верстапен вече разтърси падока, като започна преговори с Макларън и Мерцедес. Според информациите, едно от другите места, които биха могли да се освободят, е това на Естебан Окон в Хаас. Тъй като досега през сезон 2026 има само три точки на сметката си и изостава от съотборника си Оливър Беърман, американският тим може да се опита да замести Окон, като се носят слухове, че две имена са в надпреварата.

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Форнароли и Цунода дебнат за поста на Окон

Тъй като Беърман е изградил значителна преднина пред Окон, FOX Sports твърди, че французинът е един от най-вероятните пилоти, които ще бъдат отстранени през този сезон. Слуховете наскоро се засилиха, след като Хаас привлече резервния пилот на Макларън и действащ шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли за тестови обиколки. Младият италианец се радва на престижната репутация на едва петия пилот в историята, спечелил шампионатите във Формула 3 и Формула 2 в две последователни години, след Габриел Бортолето, Оскар Пиастри, Джордж Ръсел и Шарл Льоклер.

Форнароли превъзхождаше настоящия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад и в двата сезона и в момента е резервен пилот на Ландо Норис и Оскар Пиастри. Алтернативата пред Хаас е да върна на стартовата решетка познато име със сериозен опит в Ред Бул-семейството. Става въпрос за Юки Цунода, който остана без място след края на миналия сезон. В момента японецът е резервен пилот на Ред Бул. Самият той иска да се върне във Формула 1, обмисля и варианти извън нея като например Индикар.

Говори се, че един от основните конкуренти на Никола Цолов във Формула 2 - Рафаел Камара, също е кандидат за поста на французина. Освобождаването на мястото на Окон, независимо дали това ще стане в средата на сезона или в очакване на 2027 г., ще даде старт на прочутия "луд сезон", а вниманието може да се насочи и към Исак Хаджар от Ред Бул, Франко Колапинто от Алпин и двамата пилоти на Кадилак - Серхио Перес и Валтери Ботас.

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