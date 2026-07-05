"Нека купонът продължи!": Емоционален Григор Димитров след поредния триумф на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров не скри вълнението си след големия успех над Матео Беретини. Хасковлията водеше убедително с 2:0 сета на италианеца, но допусна да бъде изравнен, и мачът премина в пети сет. В решаващата част първата ни ракета показа характер и победи с 6:3. Срещата, продължила над три часа и половина, завърши 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в полза на бившия №3.

Думите на Григор Димитров след триумфа над Беретини

По този начин Димитров си уреди 1/8-финален сблъсък с Артър Фери. В предните два кръга българинът победи квалификанта Дейн Суини и чеха Якуб Меншик. Но успехът срещу Матео Беретини със сигурност бе най-паметен до момента и предизвика страхотни емоции у Григор, който преживя труден старт на сезона. Въпреки че срещата бе изтощителна и бе решена след пет сета, хасковлията е изпитал удоволствие от всяка една точка: "Твърде, твърде много се наслаждавам. Бих искал да играя пет сета непрекъснато", започна Димитров. "Невероятно е, че мога да се върна тук, Много съм щастлив. Изпитвам щастие. Удивително е. Честно казано се радвам, че отново мога да се върна тук. Единствено искам да се състезавам и да играя пред вас. Тук има нещо специално във въздуха, което го няма другаде."

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"Тенисът не е спринт, а е маратона, особено, когато е три от пет сета. Чувствах се като готов за шанса си във всеки един момент, но той сервираше толкова добре. При мен спадна процента на първи сервис. Знаех, че трябва да съм в добра позиция, да бъда позитивен и да знам, че ще имам шанс. Усещах, че трябва да остана и физически добре. Чувствах се все по-добре. В последните три гейма сервирах много добре, Вкарах много топки в игра и бях в много добра позиция", каза още Григор. "За мен най-сладката част бе, когато затворих мача. Не знам колко ми остава, не знам колко пъти ще мога да бъда тук и заради това си го повтарям потоянно да се наслаждавам. Това е начинът ми на мислене. За мен е прекрасно, че ще мога да се състезавам във втората седмица на Уимбълдън. Нека купонът продължи, нека доброто време продължи!"

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