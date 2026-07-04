След 18 дни на поста: Селекционер на отбор от Мондиал 2026 хвърли оставка

Селекционер на отбор от Световното първенство, назначен едва преди 18 дни, внезапно подаде оставка. Става въпрос за Ерве Ренар, който напуска поста си начело на националния отбор на Тунис. 57-годишният специалист пое състава след първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026, който беше загубен с 1:5 от Швеция. Веднага след поражението от Тунизийската футболна федерация уволниха Сабри Ламуши и доведоха на негово място Ренар.

Ерве Ренар напуска националния отбор на Тунис

За Ренар това беше третото му участие като треньор на световно първенство и то с трети различен отбор. През 2018 година специалистът бе начело на селекцията на Мароко, а на Мондиал 2022 изведе Саудитска Арабия. Идването на Ренар не подобри особено ситуацията на Тунис на турнира в Северна Америка, като последваха поражения с 0:4 от Япония и 1:3 от Нидерландия. Така отборът завърши участието си без нито една точка и отпадна безславно.

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След загубата от Япония, която потвърди отпадането на отбора, Ренар разкри, че е подписал само краткосрочен договор с Тунис. Но той добави, че би останал на поста си, ако му предложат да остане в дългосрочен план. Сега обаче той потвърди, че напуска поста, като написа: "Преди да си тръгна, бих искал да изкажа искрената си благодарност към Футболната федерация на Тунис за това, че ми позволи да участвам в Световното първенство през 2026 г. За мен беше чест да нося цветовете на Тунис и да преживея това незабравимо преживяване."

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