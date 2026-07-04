Русия твърди, че е превзела ключов град в Донецка област

Руските въоръжени сили са превзели изцяло източния украински град Константиновка в Донецка област, обяви тази вечер Дмитрий Песков, прессекретарят на президента Владимир Путин, цитиран от ТАСС. "Градът беше превърнат в, както смяташе киевският режим, непробиваем укрепен район, но благодарение на героизма на нашите войски той сега е напълно освободен", каза Песков след заседание с участието на Путин и висшето военно командване. Той добави, че руският президент е посетил команден пункт на руската армия, където е изслушал доклад за обстановката на фронта и е благодарил на войниците за проявения героизъм.

Новината за превземането на Константиновка не е проверена по независим път. До момента няма коментар от украинска страна. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обаче каза във вечерната си сводка, цитирана от Укринформ, че днес са станали общо 225 сражения.

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Руската армия се е опитала да атакува най-активно на Славянското и на Константиновкото направление в Донецка област, се отбелязва в текста, публикуван във Фейсбук. В района на Константиновка по-конкретно се твърди, че са били отразени 24 руски атаки.

Битката за този град, който преди войната имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в това населено място. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.

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Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Песков каза още, че руските войски контролират изцяло съседната Луганска област. Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран. Руската армия има инициативата на целия фронт, увери още прессекретарят на руския президент.

Путин е обсъдил с военното командване предприемането на по-активни настъпателни действия. Той също така е обявил планове за създаване на т. нар. зони за сигурност в пограничните украински Харковска и Сумска област, за да бъде неутрализирана заплахата от удари на руска територия, заяви още Песков.

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